Una Palabra Oportuna No. 784

Oración de la noche. Domingo 29 de noviembre de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

1er Domingo de Adviento

Padre del cielo, iniciamos este nuevo año de la iglesia que nos prepara para recoger el año civil. Tú eres siempre “el Dios que viene”. Así lo siento porque estás en la punta de mi lápiz, de mi lengua de mis pies. El adviento más que un tiempo es una FILOSOFÍA DE VIDA.

Quieres que yo me relacione contigo como un Dios siempre ahí, que ya vino, que ya me has dado todo lo que me puedas dar. Por eso me pregunto, ¿realmente me creo que tú estás cerca? ¿Me creo que ya me has dado todo lo que me puedes dar? Pienso y reflexiono por unos segundos.

Me pregunto también, ¿De qué modos te veo vivo y actuante en mi vida y en la realidad nacional? Y hago silencio para oír, para sentir con tu corazón. Y por último, así como la semana pasada hice cierre de mi año litúrgico, voy preparando mi corazón para hacer el cierre de mi año civil. Me acerco a mi vida con los ojos de Dios y lo hago poco a poco.

¡NO TARDES TANTO, JESÚS VEN, VEN!

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.