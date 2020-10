Varias regiones del país amanecen con protestas por falta de gasolina

Aunque el ministro de energía y petróleo Tareck El Aissami anunció este domingo que a partir de este lunes las 1.571 estaciones de servicio que operan en el territorio nacional tenían que estar abiertas desde las 6 de la mañana, la realidad en algunos estados es otra.

Radio Fe y Alegría Noticias ha registrado algunas protestas de conductores en Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, en Puerto La Cruz, Anzoátegui, en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas y en la capital de Monagas, Maturín.

En el caso de Tucupita aproximadamente unos 300 vehículos hacían cola desde el domingo en la estación de servicio conocida como la Texaco.

Algunos conductores declararon que recibieron con sorpresa el anuncio que les dio anoche por parte de las autoridades militares de que no sería despachado combustible en ninguna de las estaciones de servicio de Delta Amacuro.

Cola de vehículos en una de las 4 E/S de Tucupita/Foto: Amador Medina

El comunicado oficial indicaba que serían la gobernadora Lizetta Hernández y el comandante de la ZODI quienes ofrecerían más detalles en el transcurso del día.

Mientras, en Maturín las bombas amanecieron abarrotadas de colas carros, cuyos conductores esperaban su apertura para abastecerse, aglomerándose desde el fin de semana.

Sin embargo, funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad han estado intentando despejar las estaciones de servicio.

Este lunes los usuarios denunciaron a través de Radio Fe y Alegría Noticias que suspuestamente se vendieron los primeros 50 puestos de cada una de las estaciones de servicio.

Señalan de esta práctica a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y a trabajadores de las bombas.

En Anzoátegui la llegada del buque iraní Faxon al muelle de Guaraguao con 285 mil barriles de combustible animó a los ciudadanos a arrimar sus vehículos frente a las estaciones de servicio a la espera de la aplicación del nuevo plan.

En el caso de la gasolinera Sucre en Puerto La Cruz, quienes esperaban por el despacho decidieron trancar la vía por incumplimiento del inicio de las operaciones de la bomba anunciadas por el ministro El Aissami.

Protesta de usuarios cerca de la E/S Sucre en Puerto La Cruz/Foto: José Félix Millán

El señor Félix Castro se quejaba a través de Radio Fe y Alegría Noticias que “tanto el presidente como el ministro dijeron que todas las bombas tenían que arrancar desde las 6 de la mañana y que no había excusa para no abrieran…y también dijeron que la bomba que no abriera las iban a expropiar”.

En la reseña se reporta que en otras estaciones de servicio las colas sí han estado movilizándose ya que si está suministrando el combustible.

Alrededor de un una hora duraron algunos conductores porteños protestando este lunes en esta principal arteria vial antes que llegaran los cuerpos de seguridad a restablecer el orden.

El estado Anzoategui cuenta con 117 estaciones de servicio pero la reactivación de las mismas se hará progresivamente, ,así lo informó el jefe del comando de zona de la GNB número 52, General Víctor Catamo Lisboa.

También informó que el despacho de combustible se mantendrá interdiario, de acuerdo al ya puesto en marcha cronograma de distribución y venta implementado por el órgano de dirección para la defensa integral de Anzoátegui tanto para sectores priorizados como por terminal de número de placa.

En relación a esto el presidente de la asociación de gasolineros de esta entidad oriental Luis Pestana, precisó que de acuerdo a reportes de los concesionarios solo se ha hecho descarga de combustible en gasolineras de atención a sectores priorizados.

El estado Bolívar el comando de la Zona de Defensa Integral emitió un comunicado en el cual recomendaba a los usuarios no hace colas frente a las estaciones de servicio hasta tanto no se tenga información de la llegada del combustible.

Reza el texto que no tomar como referencia lo que sucede en otros estados con el combustible porque cada entidad tiene sus particularidades.