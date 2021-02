Vecinos de Pueblo Nuevo en Barquisimeto tiene 10 meses sin agua

La comunidad Pueblo Nuevo, ubicada al oeste de Barquisimeto, tiene más de 10 meses padeciendo de mal funcionamiento del agua potable en el sector viéndose afectados más de 100 hogares donde ademas viven pacientes renales y oncológicos.

Luis Castro, habitante del sector, denunció que han realizado todas las observaciones indicadas por Hidrolara, el cual les requirieron acudir a la oficina principal en el sector Caja de Agua en la calle 49 y reportar su problemática, situación que han seguido de manera regular desde el año 2020.

“Soy un profesor jubilado y el sueldo no me alcanza para tanto, si compro agua no puedo comprar comida para la semana”, indicó Luis Castro.

Manifestó que la irregularidad está ocurriendo desde hace tiempo, en cuanto a la distribución del agua, ya que no está llegando a la comunidad y tienen que buscar el líquido de casa en casa para lograr realizar el aseo y cocinar alimentos.

Aseguró que algunas personas encargadas de HidroLara fueron a realizar una inspección en la comunidad, pero la respuesta fue que el servicio iba a ser restituido solo los días miércoles y en cual dicho cuerdo solo duró 1 mes.

Solicitan que una comisión de la empresa haga una inspección y solucione definitivamente esta problemática que está empeorando cada día más su calidad de vida.

Por Verónica Tablante / Radio Fe y Alegría