Asesinaron a 3 pescadores en la localidad Barranquitas de Rosario de Perijá

El jueves 5 de diciembre tres pescadores fueron asesinados en la localidad de Barranquitas, municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, por integrantes de presuntas bandas de extorsión.

Las víctimas fueron identificadas como:

Carlos Alberto Nuñez Vásquez, de 54 años de edad.

Alcides de Jesús Núñez Vásquez, de 52 años de edad.

Reivis Samuel Nava, de 29 años de edad.

Alcides y Carlos Núñez Vásquez eran hermanos. Radio Fe y Alegría Noticias obtuvo la información de que estas dos personas recibieron los disparos en la embarcación y luego fueron lanzados al lago.

La tercera víctima, Reivis Nava, fue trasladado a un centro de salud en el que posteriormente murió.

De acuerdo a los videos que circularon por redes sociales, el crimen fue ejecutado, presuntamente, por miembros de la banda del “Yiyi”.

Un habitante de Barranquitas, que prefirió no dar detalles sobre su identidad, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que debido a esta situación nadie salió a pescar ni a trabajar este viernes 6 de enero por el temor de que estas bandas sigan cobrando vidas inocentes: “quienes salen a pescar, a buscar el sustento de sus familias y se consiguen con la muerte”.

Insistió en que el pueblo está consternado y dolido.

La persona dijo que hasta los momentos en el pueblo no hay órgano de seguridad, solamente existe la Guardia Costera, la cual, según no tiene recursos, no tiene a una embarcación equipada para salir a resguardar a los pescadores.

Agregó que ellos saben con que se van a enfrentar los pescadores: “una mafia organizada”.

Búsqueda de los responsables en Barranquitas

Por su parte, el alcalde del municipio Rosario de Perijá, Ely Ramón Atencio, expresó que en el pueblo de Barranquitas ya se encuentran funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como el Conas, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.

Detalló que el jueves, 5 de enero, llamó al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para decirle que no puede ser posible que luego de suscitarse el hecho es que se activan.

“Esto tiene que ser permanente y es el llamado que como alcalde hago a todos los cuerpos de seguridad del Estado, del municipio, a fin de que activemos comandos unificados para hacerle frente a estas bandas que le han quitado la vida a muchas personas en esta población”, declaró Atencio.

También dijo que desde muy tempranas horas de la mañana enviaron al personal de Seguridad Ciudadana, la policía municipal, en conjunto con el resto de los organismos de seguridad para buscar a los responsables de este hecho.