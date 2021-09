¿A dónde se va la esperanza de quienes esperan un trasplante?

Desde que se suspendió el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) en 2017, los niños, niñas y adultos pierden la vida a la espera de un trasplante, así la esperanza se fue desvaneciendo para los pacientes y sus familiares.

Katherine Martínez, abogada y directora de la ONG Prepara Familia, en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias dijo que desde el 2014 comenzó la caída de trasplantes.

“En el 2014 se le quitó la competencia a la Organización Nacional de Trasplantes y se creó FUNDAVENE que desde su inicio comenzó la caída de trasplantes”, precisó.

Posteriormente, se fue deteriorando el sistema. «En el primer semestre de 2017 casi no se hicieron trasplantes, lo que llevó a la organización ese mismo año a enviar una carta donde se especificaba que no había posibilidad de garantizar los inmunosupresores en el país”. En consecuencia, quedó paralizado y aún a más de tres años no se ha logrado reactivar.

Sin lista no hay cómo saber cuántas personas murieron

Con el cierre de los programas de viajes para trasplante de médula ósea, de la cooperación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los organismos mencionados, se mutilaron las esperanzas.

Por lo tanto, no se sabe con precisión cuántas personas murieron en el país a la espera de un trasplante, “porque las listas están suspendidas desde que se cerró el primer programa”.

El Hospital Dr. J.M. de los Ríos llegó a tener 39 niños y niñas en espera del “milagro”. Sin embargo, el número no es el mismo porque no todos han podido resistir la espera.

En lo que va de 2021, 13 niños y niñas del Hospital José Manuel de los Ríos, en Caracas, han muerto esperando por un trasplante en el Servicio de Nefrología.

“Hay niños y adultos que han fallecido y que lamentablemente no se pudieron hacer ningún tipo de protocolo para saber si eran aptos o no”, dijo Martínez.

La oportunidad existe en cierta medida, pero una familia en Venezuela, enfrentando una crisis económica, de las más fuertes de todos los tiempos, no tiene para costear el único programa abierto establecido en algunas clínicas privadas.

“Hay niños amparados por medidas cautelares de la convención, por la Constitución y la LOPNA que han fallecido, siguen falleciendo y pasando estas situaciones donde hay tantas carencias en hospitales de todo el país”, subrayó la directora de Prepara Familia.

En este sentido, Martínez hizo un llamado de alerta para que el sistema de salud sea rediseñado por el Estado, quien debe garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y de los adultos.