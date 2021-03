Alcaldesa de Bogotá se “disculpa” por sus declaraciones contra migrantes venezolanos

La alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, se disculpó este jueves por haber causado polémica a raíz de unas declaraciones que dio la semana pasada en las cuales inculpaba, de forma genérica, a los migrantes venezolanos del aumento de los índices de criminalidad en su jurisdicción.

López reaccionaba en ese momento al asesinato de un agente policial y en el cual supuestamente está implicado un ciudadano venezolano.

Pero las excusas de López no llegaron a motus propio. Una ciudadana le envió un video por el cual le solicitaba que le ayudara a conseguir una cita médica ya que se quejaba de que supuestamente se le daba prioridad a los venezolanos por encima de los colombianos.

El petitorio de la señora llegó en medio de una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que encabezaba López, con transmisión remota, en el parque El Tunal de Bogotá.

“Quiero pedir excusas. Dos veces me he referido a los migrantes y dos veces he causado polémica y no es lo que he querido. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de donde vengamos, estamos enfrentando un desafío”, dijo la controversial política, que también ha cuestionado el decreto presidencial del Estatuto Temporal de Protección para venezolanos en Colombia.

En su respuesta agregó que “cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad, no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad. Para que esa realidad no la ocultemos, la enfrentemos”, enfatizó.

Añadió que autoridades distritales tienen el reto de “enfrentar la inseguridad sin causar más zozobra” y aclaró que “no es cierto que se le dé más prioridad a un venezolano que a un colombiano (en el sistema de salud), a quien necesite una cita médica, se le da un tratamiento igual” en respuesta a la consultante.

Luego de sus polémicas declaraciones López fue reprendida por diferentes sectores de Colombia, entre ellos un grupo de 24 concejales que pidieron respeto para los migrantes venezolanos.