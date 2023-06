AN anuncia que renunciaron rectores del CNE

A través de la reseña de la agenda prevista para la sesión de este jueves 15 de junio, la junta directiva de la Asamblea Nacional anunció que los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional renunciaron y por ende se convoca a la conformación del comité de postulaciones para la futura designación de las nuevas autoridades electorales.

En el punto de cuenta compartido por las redes sociales este aspecto aparece como el segundo, luego de discutir el proyecto del acuerdo en respaldo a la exigencia de la inmediata liberación del empresario colombiano Alex Saab.

Seguidamente, una vez confirmada y aceptada la renuncia de los rectores, los parlamentarios discutirán la aprobación del proyecto de Ley para las personas con discapacidad.

Por su parte, el periodista Eugenio Martínez, especialista en la materia electoral, aclaró que no es cierto que hayan declinado los 4 rectores actuales del CNE. Confirma, por el contrario, que se mantendrían en sus puestos Roberto Picón y Enrique Márquez, vinculados a sectores de la oposición venezolana.

En ese sentido, solo se estaría concretando la renuncia del actual presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y del otro rector identificado con el oficialismo Alexis Corredor. Por lo pronto, no se conocen pronunciamiento por parte del ente electoral al respecto.

Según Martínez estos cambios aparentemente tienen un trasfondo político. «Los actuales rectores del CNE (vinculados al gobierno) carecen del perfil público que en el pasado tuvieron los grupos de Carrasquero o Tibisay Lucena. Un perfil que para 2024 el gobierno necesita recuperar».

Este anuncio se produce poco después que la Comisión Nacional de Primaria aceptara la participación técnica del CNE en algunas fases del evento previsto para el 22 de octubre de este año.

Sin embargo, hace un año el rector Enrique Márquez aseguraba que la oposición no estaba obligada a recurrir al CNE para organizar la contienda para seleccionar a un candidato para las presidenciales de 2024.

Mientras, el politólogo Rafael Curvelo indica que en este nuevo escenario la AN se puede tomar hasta 110 días en designar a los nuevos rectores, amén de que afirma que una nueva directiva no puede organizar ningún tipo de elección, hasta después de 6 meses de instalada.

En ambos casos, para Curvelo la asistencia técnica para las primarias está en juego.

Por otro lado, el pasado 15 de mayo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, afirmó que las primarias de la oposición no se puede hacer sin el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Esa elección no se puede hace sin la participación del CNE. No hay forma de hacerlas sin la participación del CNE. No hay manera. ¿Cuál sería el registro? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo”, dijo Cabello en esa rueda de prensa.

El madurismo se prepara para designar al CNE que necesita (o cree necesitar) para 2024. https://t.co/Ahd1vnTnph — Eugenio G. Martínez (@puzkas) June 14, 2023

