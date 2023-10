Inmediatamente después de la respuesta de la Comisión Nacional de Primarias diera este lunes 2 de octubre a la propuesta del CNE sobre la asistencia técnica al evento electoral, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, respondió tajantemente que no se podrán utilizar las escuelas como centros de votación por el inicio del año académico. La Comisión ratificó que las primarias se efectuarán el 22 de octubre.

Por otro lado, al cuestionar las supuestas contradicciones del órgano que preside Jesús María Casal, quien ratificó que el proceso sigue su curso tal cual como se planificó, Cabello fustigó seriamente a la Comisión al solicitar también la intermediación del Consejo Nacional Electoral ante el ministerio de Educación, para el uso entre 300 a 400 planteles como centros de votación, y del de Defensa en la activación del Plan República para funciones de seguridad el día de las votaciones.

“El comunicado es cómico, dicen que no quieren el CNE pero le piden cosas, le piden cosas que el CNE no tiene nada que ver, por ejemplo, pedir autorización para que expertos entren al país, el CNE no es quien decide quien entra en este país o no. Tampoco puede prestar escuelas porque son del Ministerio de Educación, no se puede porque los niños están en clase, tienen que hablar con el gobierno, las instituciones tienen sus reglas, pero ellos no reconocen al Estado”, criticó el también diputado a la AN.

Primarias financiadas por EEUU

Igualmente reafirmó que las Primarias son financiadas por agentes vinculados al gobierno de Estados Unidos, aunque no descarta, dijo, que la Comisión cambie de opinión y permita la asesoría del Cne, lo cual implicaría un cambio de fecha, tal como lo sugirió su presidente Elvis Amoroso.

“La música la pone quien paga, quien recibe la plata que está llegando desde EEUU, porque es un proceso tutelado por EEUU y harán lo que decida EEUU, no depende de ellos. Si EEUU dice mañana que será con CNE, dirán que sí”, aseveró.

Vale recordar que tras la propuesta del CNE, el candidato de UPP89, César Almeida, declaró que del ente electoral lo único que necesitarían son los centros de votación y el Plan República.

Pelea por miembros de mesa

En cuanto a la escogencia de los miembros de mesa para el evento, Cabello señaló que existe una guerra entre partidos en todas las regiones para la selección de este personal, lo que constituye también, a su consideración, un elemento que no contribuye con la transparencia del proceso.

“Averigüen lo de los miembros de mesa, se están matando, los únicos que están listos son los adecos, para hacer lo que mejor ellos hacen, habrá arrebatones, se van a llevar las cajas corriendo (…) van a quemar papeles, los resultados, yo puedo de una vez decir que habrá pelea y no es una apuesta temeraria”.

Sin embargo, el dirigente político cree que en esas condiciones las Primarias no podrán realizarse. En ese tenor añadió que los miembros de las juntas regionales de la primaria están renunciando masivamente, supuestamente, por no estar de acuerdo con la forma cómo se organiza el proceso.

Ratificó de igual manera que en caso de que un candidato que esté inhabilitado lograse ganar en la tanda opositora no podrá inscribirse como candidato ante el Consejo Nacional para las presidenciales.

“Cuando usted vaya al CNE le suena el pitico, rechazada, no admitida la inscripción, son leyes del Estado (…) Si está inhabilitada no va, el que va es Nicolás, ese sí está seguro”, acotó.

Cabello siempre ha mantenido su postura de indicar que todo evento electoral interno de cualquier sector político, sobre todo de oposición, debe ser ejecutado con el Consejo Nacional Electoral. De lo contrario, para su partido Psuv y para otras instancias del oficialismo no tendría validez alguna.

