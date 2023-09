Este 29 de septiembre, César Almeida, candidato a las primarias opositoras por el partido Unidad Política Popular 89, visitó el estado Bolívar como parte de su gira por el país.

Almeida aseguró que confía en la decisión que tome la Comisión Nacional de Primarias en torno a aceptar o rechazar la asistencia extemporánea del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente que propone aplazar el proceso de primarias pautado para el 22 de octubre hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, afirmó que no se requiere la automatización del proceso, sino la apertura de centros de votación y el apoyo del Plan República en materia de seguridad.

“Del CNE esperamos que nos pueda dar los centros de votación y el Plan República. Es lo que nosotros necesitamos para culminar la elección. Si es el 19 o no, va a depender de lo que ocurra mañana sábado en Caracas que hay una reunión de la Comisión Nacional de Primarias. Hay que definir ciertos criterios. Si se va a beneficiar al proceso de primarias, estaremos abiertos al cambio de fecha”, alegó.

“Espero equivocarme con que esa propuesta del CNE venga cargado de malas intenciones, porque buenas intenciones estoy seguro de que no hay. Después de 205 cinco días aparecen un día a decir que nos van a ayudar como si nada hubiese pasado. El artículo 42 de la Constitución habla de respuestas oportunas, algo debió haberse podido hacer en el momento. Quisiera que vengan con aras de ayudar. En la reunión del martes pasado logré ver que nos estamos amalgamando en pro de las primarias el 22 de octubre como ya estaba previsto”, manifestó Almeida.

En este sentido, recordó que siempre estuvo de acuerdo con la asistencia técnica del CNE, tomando en cuenta que de poder rehuirle en las primarias, igualmente será el ente rector de la elección de 2024.

Centros de votación son el principal obstáculo para las primarias

El candidato reconoció que el proceso tiene debilidades en torno a los centros de votación, especialmente, aquellos que son al aire libre, ya que hasta las condiciones meteorológicas podrían obstaculizar el proceso.

“Hay un 38% de los centros que estarán en espacios públicos. Si ese día cae un aguacero, ¿qué pasa con nuestra elección? Esperamos que el CNE pueda suministrar los centros de votación y el Plan República, que no son de ellos, ya que es un derecho que tenemos como ciudadanos”, consideró.

Sobre esto, recientemente el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró que si las primarias estuviesen preparadas la Comisión Nacional de Primarias no tendría que acudir a reuniones con el CNE.

Asimismo, la exvicepresidenta de la Comisión, María Carolina Uzcátegui, ha ofrecido declaraciones en las que asevera que el proceso tendrá que postergarse por problemas en torno a la planificación.

Hasta la fecha, la mayoría de los candidatos ha manifestado preferir que se mantenga la fecha inicial.

Triunfo de inhabilitados: un escenario sin respuestas

Almeida señaló que las inhabilitaciones no son algo que deba preocupar solo a los tres candidatos inhabilitados, ya que es una condición que obstaculiza el derecho de los venezolanos a elegir a sus representantes.

“En un principio se sabía solo de la inhabilitación del candidato Capriles. Después se supo de la de María Corina y después la de Superlano que sustituyó a Guaidó. Desde aquí, les hago un llamado a los 13 candidatos, a quienes le he hecho comunicaciones personales a cada uno, para sentarnos a definir esos puntos. De la mitad no he obtenido respuesta. Venezuela se merece que nos sentemos como venezolanos sensatos nos sentemos para responder la pregunta de qué va a pasar si gana un inhabilitado. Esa pregunta también la tengo yo, qué pasará si como han dicho los voceros del gobierno el 2024 no puede inscribirse en el CNE. Imaginen ese nivel de decepción de todos los que salieron a votar. Le hago un llamado a los candidatos para reunirnos y darle solución a ese problema”.

Asimismo, el candidato señaló que, tal como se firmó durante el proceso de inscripción, está comprometido a respaldar al candidato que gane la elección, sin importar si pesa sobre él una inhabilitación.

“Las encuestas las ganan quienes las pagan”

Al ser cuestionado sobre su poca trayectoria política y su baja popularidad en las encuestas, el candidato sugirió una posible manipulación de los resultados de dichas estadísticas. Las cuales, hasta ahora, dan como ganadora a la abandera de Vente Venezuela, María Corina Machado.

“Las encuestas tienen un gran desprestigio en el país. Las encuestas las ganan, quienes las pagan. Nosotros hemos hecho encuestas de manera objetiva y la mayoría de las personas, 8 de cada 10 venezolanos, siente rechazo de esos 10 candidatos que tenemos ahí. Que son los conocidos”, alegó.

Asimismo, Almeida manifestó no sentirse intimidado por los candidatos que están siendo respaldados por partidos de alta trayectoria, ya que considera la mayoría de los ciudadanos están cansados de las mismas caras y quieren ver una renovación de líderes políticos.

Minería ilegal y debacle empresarial: resultado de la desidia gubernamental

En cuanto a la crisis que azota las empresas básicas de Guayana, Almeida atribuyó la responsabilidad a una mala administración que ha promovido sus intereses personales y la corrupción por encima del bienestar de los ciudadanos.

Asimismo, cuestionó la desidia e incapacidad del gobierno madurista de solventar problemáticas como la minería ilegal y la corrupción en las empresas del Estado.

“Todo esto es gracias a la administración de personas inadecuadas que no han sabido llevar estas empresas y ponen por delante sus intereses personales. En el tema de la minería ilegal, cómo es posible que haya tanta. Es incapacidad del gobierno. Luego de 15 años es que recientemente sacaron a 10.000 mineros que hacían minería ilegal. ¿Cuándo se dio cuenta el gobierno que esos señores están ahí? ¿Ayer? No. Es lo mismo que pasó en la cárcel de Tocorón. ¿Fue ahora que el gobierno supo que allí estaba ese zoológico y discotecas ahí metidas? Esa gente sabe de eso de toda la vida, solamente que no les interesa el bienestar del país”, zanjó el mirandino de 51 años.

Almeida rechazó una posible privatización de PDVSA; sin embargo, consideró que es necesaria la inversión de capital privado así como la privatización algunos servicios públicos.

“Pdvsa no puede ni debe ser privatizada. Muchos otros servicios públicos sí merecen ser privatizados como el servicio eléctrico, Cantv… El primer servicio que yo privatizaría sería el gas doméstico. Eso es un problema gravísimo a nivel nacional”, sentenció.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.