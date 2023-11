Colombia llama a su embajadora en Israel

El presidente de Colombia Gustavo Petro decidió llamar a consultas a su embajadora en Israel. Denuncia una masacre contra el pueblo palestino.

Petro hizo el anuncio en la red X, en la que escribió que “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”.

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.