CPI, Arturo Sosa y María Corina: una mirada a la semana

La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó reanudar su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en una semana en la que Fundaredes denunció que no han podido tener acceso a un informe sobre la salud de su director, Javier Tarazona.

En otras noticias, el Superior General de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, S. J., visitó Venezuela con algunos comentarios sobre la educación, la ciudadanía y el futuro de la nación.

Esto y mucho más, en nuestro resumen de la semana.

Tarazona: dos años y sin informes médicos

Miguel Forero, abogado de Javier Tarazona, afirmó el pasado 26 de junio que no ha podido tener acceso a un informe médico sobre la salud del director de la ONG Fundaredes.

“El equipo jurídico no ha tenido el acceso debido a ni siquiera entrevistarse con él en la sede del Sebin. Yo no he podido verlo”, afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Este 2 de julio Tarazona cumplió dos años detenido.

Reanudación de la investigación

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenó reanudar de la investigación sobre Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado de la CPI se expone que la Sala de Cuestiones Preliminares determinó que Venezuela “no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”.

Entrevistado por Radio Fe y Alegría Noticias, el activista Carlos Lusverti afirmó que esta decisión es una victoria para las víctimas.

Drama por desnutrición en la Guajira

En la Guajira se han registrado en lo que va de año al menos 60 casos de desnutrición infantil.

Los médicos que llevan el registro de casos de desnutrición catalogan la situación de “alarmante”.

Explicaron que estos cuadros clínicos son originados por la insuficiencia de proteínas necesarias para satisfacer las necesidades fisiológicas de los niños y niñas.

Sobre educación y la radio

Durante su visita a Venezuela el Superior General de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, S. J., afirmó que la ciudadanía y el bien común siempre serán rasgos importantes en la educación jesuita.

Sosa dijo que desde la Compañía de Jesús, tanto en la educación universitaria como en la educación primaria y secundaria, “uno de los elementos que queremos ofrecer como educación integral de la persona, es la ciudadanía”.

“Me interesa más tener unos buenos ciudadanos después de una carrera universitaria, que un buen ingeniero”, agregó.

Sosa también dijo sentirse entusiasmado por el trabajo de Fe y Alegría en zonas fronterizas.

También se refirió a la radio como un instrumento para fortalecer la educación.

María Corina inhabilitada

María Corina Machado está inhabilitada a cargos públicos por 15 años desde el 13 de julio de 2015, según informó la Contraloría General de la República.

A Machado se le acusa de ser cómplice de Juan Guaidó en el caso Citgo; de presuntamente impedir la llegada de vacunas; y de bloquear recursos de la República, entre otras cosas.

La Contraloría culpa a Machado de fallas en una declaración jurada, de ser cómplice de Guaidó en casos Citgo, Monómero, Cucutazo, de impedir la llegada de vacunas, de bloquear recursos de la República, de causar la migración por haber solicitado sanciones y más cosas… en serio. pic.twitter.com/ypRTo2hFoI — Víctor Amaya (@victoramaya) June 30, 2023 Machado respondió que su inhabilitación es “inútil”, mientras que opositores venezolanos y organismos internacionales rechazaron esta acción de la Contraloría. Incluso Petro se pronunció.

Este es el resumen semanal de Radio Fe y Alegría Noticias del 26 de junio al 2 de julio de 2023.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.