Abogados de Javier Tarazona no han podido verificar su estado de salud

Miguel Forero, abogado de Javier Tarazona, denunció que los tribunales no le han permitido acceso a un informe médico sobre la salud del activista y director de la ONG Fundaredes.

“El equipo jurídico no ha tenido el acceso debido a ni siquiera entrevistarse con él en la sede del Sebin. Yo no he podido verlo”, afirmó Forero en entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

En ese sentido, detalló que Tarazona se encuentra en una situación delicada de salud con más de 15 patologías confirmadas.

Si bien antes de su detención ya tenía ciertas patologías que tenían que ser tratadas con antibióticos, ahora con la detención su salud personal se complicaría aún más.

Forero explicó que Tarazona padece de presión arterial alta, hipertensión, colon irritable y problemas con la columna que lo han llevado a estar encorvado, porque tiene un sobrepeso importante y necesita cuidados específicos.

Tarazona enfrenta un proceso “ilegal”

Desde el pasado 02 de julio del 2021, Tarazona, quien también es profesor universitario, se encuentra detenido en El Helicoide por los delitos de promoción e incitación al odio, traición a la patria y terrorismo.

Su detención ocurrió cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro del estado Falcón, junto a su hermano José Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios del Sebin. Ese mismo día fue trasladado a Caracas y recluido en El Helicoide.

“La visión del proceso es política y está apartado del debido proceso”, aseguró Forero.

Dijo que observaba con preocupación que cada vez que el Estado no puede asegurar la presencia de los funcionarios en el proceso, este se dilata con medios de pruebas documentales.

“Este proceso pudo terminar antes, pero por motivos ajenos a nosotros no se ha podido”, agregó.

Hasta la fecha, quedan cuatro testigos, cinco funcionarios actuantes y la declaración de dos víctimas.

Sin incidencia medidas de protección

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó a Tarazona cuatro medidas cautelares que no han sido consideradas por el Estado venezolano.

Forero dijo que “lamentablemente” a esos medios de protección internacional el Estado venezolano no le ha prestado atención.

Agregó que otros presos en su condición también han recibido este tipo de medidas “y no se ha considerado para un medida humanitaria que es necesaria”.

“No hemos visto esa voluntad. La visión del proceso es política y debe estar apartado del debido proceso”, sentenció Forero.

