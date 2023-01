Cultores larenses homenajearon a la Divina Pastora

La mañana de este jueves 12 de enero el pueblo de Santa Rosa en el estado Lara se llenó de mucho color, alegría, bailes y cantos por parte de los representantes de las diversas manifestaciones culturales en la región, quienes celebraron el Día del Cultor larense, junto a la imagen de la Divina Pastora.

La actividad comenzó a las 10:00 de la mañana con una eucaristía, donde los cultores tuvieron la oportunidad de elevar sus oraciones, dar gracias a Dios por la vida y la labor que realizan a través de la cultura, además de rendir un sentido tributo a la patrona de los larenses.

Celia Goyo, cultora y habitante del norte de Barquisimeto, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que muchas personas durante estas fechas suelen acudir a Santa Rosa para entregarle a la virgen sus ofrendas de alimentos, flores y demás, mientras que los cultores larenses aprovechan para ofrecer con mucha devoción lo que saben hacer desde cada uno de su manifestación.

“Yo tengo más de 25 años en la cultura. He participado en varios festivales y he dado clases en varias escuelas. Donde me necesiten ahí estoy, por eso vengo hoy a agradecer a la virgen por la salud y pedir su intercesión para que mi familia tenga muchas bendiciones”, dijo.

Una vez culminada la santa misa, los grupos culturales presentes realizaron un pequeño desfile por el pueblo para enseñar el trabajo que realizan y celebrar el reencuentro con María, bajo la advocación de la Divina Pastora para este 2023 en su visita 165.

Cabe mencionar que los cultores larenses estuvieron acompañados de algunos miembros de los entes en la región, quienes aseguraron que las actividades efectuadas el día de hoy son una muestra del potencial que tienen el estado Lara a nivel cultural.

