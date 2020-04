Emilio Javier Álvarez, es uno de los migrantes que decidió regresar a Venezuela en medio de la pandemia por el COVID-19.

Vivía en Bogotá con su esposa e hija, donde trabajaba como mecánico desde hace dos años, cuando salió de Venezuela en busca de otras oportunidades.

Dijo que decidió volver ante el temor de quedar en la calle cuando perdió su única vía de ingreso por la emergencia por el Coronavirus.

Asegura, que así como él, son muchos los connacionales que antes huyeron de la crisis en Venezuela, y que ahora se ven obligados a retornar.

Emilio dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, que durante sus dos años de estancia en Colombia, le había ido bien, pese a tener un trabajo informal.

Su hermano lo recibió cuando llegó a Bogotá. Comentó, “todo estuvo bien, no pase trabajo, no dormí en la calle como muchos otros venezolanos. Yo, gracias a Dios, tuve ayuda de mi familia”.

Empezó como cauchero en la capital colombiana, y luego avanzó y comenzó a trabajar como mecánico.

Emilio y su familia pensaron que la emergencia por el Coronavirus pasaría rápido. Sin embargo, al ver que no era así, que no podía trabajar y que se estaba gastando sus ahorros, decidió regresar.

Manifestó, “la decisión la tomé más por mi hija. Yo dije, no estoy trabajando, tengo alguna plata guardada, pero a lo que la plata se me acabe, ¿Qué voy a hacer?. Porque no es lo mismo estar acá en tu tierra, así sea sin plata, que estar allá, porque allá todo se paga”.

Los migrantes retornados son sometidos a controles sanitarios preventivos

Emilio y su familia, regresaron a Venezuela por la frontera con Táchira. Estuvieron en Rubio y regresaron al Zulia en un vuelo habilitado por el gobierno el pasado 17 de abril.

Antes, tuvieron que pasar por todos los protocolos sanitarios preventivos, y cumplir con el aislamiento impuesto para evitar riesgos de propagación del COVID-19.

Indicó que estos controles los hicieron tanto del lado colombiano como del lado venezolano.

Dijo que fueron sometidos a pruebas rápidas en dos oportunidades. También les tomaron muestras de hisopado en la garganta, y al llegar a Maracaibo fueron vacunados.

Rechazó el trato discriminatorio que algunas personas habían dado a quienes regresan al país en medio de la crisis mundial por el Coronavirus.

Dijo, “no tengan miedo, porque nosotros ya hemos cumplido con todos los protocolos, llevamos 11 días en esto. Entiendo que cada quien vela por su familia, yo hablo por mí. Si tuviéramos algo ya lo habríamos reflejado en tanta prueba que nos han hecho”.

Aún deben terminar de cumplir el aislamiento preventivo

Emilio deberá permanecer unos días más junto a su esposa y su bebé de tres meses de nacida en el refugio de Machiques.

Cuando completen los 14 días de aislamiento preventivo en la sede del IUTM de la localidad, podrán finalmente terminar de llegar a casa.

El gobierno nacional estima que más de nueve mil personas han regresado al país en las últimas semanas.

Según el Mayor General Ovidio Delgado, Comandante de la Redi, al rededor de unas 300 personas permanecen en en los centros de aislamiento habilitados en el Zulia.

Para el Servicio Jesuita a Refugiados, los migrantes en retorno podrían llegar a ser un millón y medio. Todo dependerá de la capacidad que tengan para emprender el viaje de regreso y de las restricciones que impongan los gobiernos de los países de acogida.