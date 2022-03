En Guajira solo atenderán dos veces a la semana en las escuelas

Ante el anuncio presidencial de retomar completamente las clases presenciales de lunes a viernes a nivel nacional desde este 28 de marzo, algunos maestros de las escuelas rurales del municipio indígena Guajira contaron sus historias y las condiciones en las que están las escuelas.

El micrófono de Radio Fe y Alegría Noticias se puso a la orden para amplificar sus relatos. Una de las docentes explicó que «hemos comenzado esta semana como veníamos trabajando anteriormente, en el mismo horario, dos veces a la semana, por grado y secciones».

Agregó que esta semana les será posible cumplir con la medida del gobierno «porque los muchachos no tienen pupitres, el techado está dañado, (las) paredes (están) agrietadas. Entonces, hasta que no solventemos esa situación no podremos trabajar de lunes a viernes».

Para algunos padres y representantes el anuncio oficial ha sido la mejor decisión para los niños ya que las circunstancias por la pandemia desequilibraron el aprendizaje de sus hijos.

Una mamá contó a Radio Fe y Alegría Noticias que tiene un hijo estudiando en tercer grado de una escuela en Guarero «y él no sabe nada, no sabe leer, y en la escuela lo que hacen es ponerle una copia en la pizarra de un tema y yo le pregunto qué es eso y él responde que no sabe».

La señora asegura que los dos años de pandemia «fueron prácticamente perdidos porque no hubo clase a distancia, ni nada. Todo eso se perdió».

La noticia también emocionó a varios de los estudiantes ya que aseguran que la falta de conectividad les impidió estudiar. «Cuando se va la luz nos dicen que busquemos en los libros y ahí tenía enredos porque no tenemos cobres para comprar libros y cuando no hay luz no hay internet».