En Monagas personal educativo protestó por mejoras salariales

Este jueves 14 de enero personal docente y administrativo protestaron en Monagas por mejoras salariales y beneficios como seguro médico y servicio funerario.

Dario Lima, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA), en la entidad oriental, precisó que son más de 25 mil docentes activos, jubilados y personal administrativo, «que hacen milagros con lo poco que cobran».

Resaltó que más del más del 40% de los profesores o se han ido del país, o se han reinventado haciendo arepas, trabajan en peluquerías o arreglan uñas para poder sobrevivir «y por eso no quieren volver a las aulas, porque no tienen ningún tipo de beneficios a través del Ministerio de Educación».

Por otra parte, el representante del Sindicato de Educadores del estado Monagas, Juan Carlos Oronoz, refirió que lo que reciben como pago solo alcanza para un día de comida.

«Esto es un atropello en contra de todos los que día a día damos todo por enseñar a la generación de relevo», dijo Oronoz.

Del mismo modo indicó que son más de 4 mil profesores quienes están siendo afectados por el incumplimiento de la contratación colectiva regional.

«No es justo que esto pase, por eso reiteramos nuestro llamado al gobernador Ernesto Luna, para que se reúna con nosotros y podamos llegar a un acuerdo, para que nuestros beneficios sean pagados como debe ser», declaró el representante del Sindicato de Educadores del estado Monagas.

Escuelas estadales no están óptimas

Los docentes que asistieron a la protesta aseguraron que la manifestación no es solo porque el salario no les alcance para comprar comida o medicinas, también alzan su voz porque, según ellos, las escuelas no están en condiciones para recibir a los alumnos.

Del mismo modo indicaron que el Ministerio de Educación les exige que lleven los implementos de bioseguridad, para prevenir la COVID-19.

Los representantes del Magisterio de la Educación en Monagas, desmintieron a la jefa de la Zona Educativa en la entidad, cuando aseguró que las condiciones estaban dadas para el retorno a clases.

«Las aulas educativas están deterioradas, no hay pupitres, están sin pintura, sin agua y menos los baños sirven, más del 90% de las escuelas estadales de Monagas, que dependen de la Gobernación están por el suelo, y no han hecho nada para repararlas en los tiempos debidos», afirmaron.

El diputado del Parlamento Regional de la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Machado dijo que «en las escuelas se han robado pupitres, ventanas, portones y todo tipo de material que contenga hierro, que es revendido por los delincuentes como chatarra».

Según denunció Machado el estado Monagas no escapa al aumento de la delincuencia.

«Pero también es cierto que hay mafias del mismo gobierno, donde tienen sus manos hasta miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos llegan denuncias de esto. Altos funcionarios militares dejan pasar por alcabalas este tipo de materiales ferrosos; se hacen de la vista gorda», sostuvo el legislador regional.

Jubilados de Monagas con sueldos de miseria

La Secretaria General del Colegio de Profesores del estado Monagas, Zulay Ruíz respondió a las declaraciones de la Ministra de Educación, Yelitze Santaella, sobre la posibilidad que los jubilados vuelvan a las aulas educativas.

«Nosotros los jubilados y pensionados del Ministerio hemos dado más de 30 años de vida en las aulas, y ahora lo que contamos en las quincenas no alcanza para nada, y así quiere que nosotros volvamos a las aulas, a ganar sueldos de miseria y de hambre», expresó Ruíz.

De acuerdo con declaraciones de los trabajadores de la educación en el estado Monagas seguirán en las calles si el Ministerio de Educación y el Gobierno de Monagas no atiende sus necesidades.

Por José Ignacio Piñango | Radio Fe y Alegría Noticias.