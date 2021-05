Es un despelote echar gasolina en Anzoátegui

El racionamiento de combustible en las estaciones de servicio de Anzoátegui sigue siendo noticia. Además de sortear las dificultades en las colas frente a las estaciones de servicio, pasando todo un día entero para poder surtir, los conductores también se ven expuestos a la inseguridad ya que llegan en horas de la madrugada.

A esta escena se le suma el sistema de control y coordinación implementado por cada estación de combustible. Es una especie de manual de usuario que debe ser conocido por cada chofer para que tenga posibilidad de abastecer su vehículo. De lo contrario corre el riesgo de quedarse por fuera.

La señora Regina Díaz confesó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que este viernes no pudo ponerle gasolina a su carro porque «cambiaron las reglas de la bomba, iban a colocar a las cinco (de la madrugada), recogieron las cédulas a las 4 y yo no llegué a tiempo por una necesidad que tengo con mi hijo, no puedo ni pasar la noche ni venir más temprano».

Explicó que tampoco pudo irse a otra bomba de combustible «porque la manera que tienen de trabajar las bombas es que marcan los carros o recogen las cédulas, y eso varía en cada bomba».

Otro usuario comentó que por llegar pasadas las 4 de la madrugada «ya habían recogido las cédulas y yo quedé por fuera, eso no es posible de que obliguen a la gente que amanezca en las estaciones de servicio».

Las situaciones descritas se presentaron sobre todo en las estaciones de la ciudad de Lechería. Pero este sería el mismo cuadro que se registra en todo el estado Anzoátegui.

Por Orlando González/Radio Fe y Alegría Noticias