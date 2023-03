Familiares de Nazareth Marín denuncian que no tienen información clara sobre el caso

Desde que una autopsia probó que Nazareth Marín fue asesinada, varias versiones no oficiales han salido a relucir en medio del hermetismo que rodea el caso.

Una de estas versiones es que cinco de los presuntos responsables del crimen estaban detenidos, pero luego se difundió que solo uno estaba bajo custodia.

Hasta ahora, el Ministerio Público ha informado que el organismo solicitará orden de aprehensión contra los presuntos implicados en el femicidio. Sin embargo, no ofreció más detalles. La información oficial permite deducir que son varios los responsables.

El hermetismo también dio lugar a que fuentes no oficiales involucraran como responsable a Keisdel Josué Pérez Moreno, un funcionario del Cicpc, adscrito a la oficina de terrorismo del cuerpo policial. El funcionario de 27 años de edad es señalado por los familiares de la víctima como el «asesino de Nazareth Marín».

Lo que sigue causando una preocupación superior a los familiares de Marín, es que no han sido informados sobre los implicados, tampoco saben si están detenidos o aún están en libertad.

“Esperamos que se haga justicia por la muerte de Nazareth. No sabemos si de verdad todas esas personas están detenidas o andan en la calle, no tenemos información. Porque, de hecho, no dicen el nombre del chico, pero sí nos pasaron la información de que se llama Keisler Josué Pérez Martínez”, declaró Nakarit Laguna a El Pitazo, quien es tía de la víctima.

Este martes, 28 de marzo, familiares y amigos de la víctima se concentraron en las afueras de la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas para exigir celeridad en el caso.

De acuerdo con los familiares, Pérez Moreno buscó a Marín en su casa ubicada en Lídice, el domingo 19 de marzo, para ir a una playa en el estado Vargas. Con ellos estuvieron otros cuatro hombres, quienes todavía no están identificados.

Nakarit aseguró que la víctima no conoció a Pérez Martínez un día antes, como se difundió. Afirmó que el oficial del Cicpc ya tenía tiempo pretendiéndola. “Él había salido con ella, la llevó el día después de su cumpleaños a comer sushi. Ella decía que era su amigo”.

«Fue al baño y no regresó»

Según algunas versiones, Marín fue al baño y no regresó. Con el paso de los minutos sin que la joven regrese al sitio de reunión, los acompañantes abandonaron la playa sin dar aviso a las autoridades ni a los familiares de la joven.

«Al día siguiente, el lunes en horas de la mañana, la madre de Nazareth se enteró de la desaparición de su hija porque la llamaron desde la morgue de Bello Monte para conocer por qué no asistía al trabajo. Posteriormente, desde el Senamecf pudieron comunicarse al teléfono de la joven y atendió el oficial del Cicpc», reseñó El Nacional.

