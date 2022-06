Fundación Solidarios con Venezuela realiza feria humanitaria en Mérida

La Fundación Solidarios con Venezuela realizó este sábado 18 de junio la primera feria humanitaria en la ciudad de Mérida. Esto, a beneficio de la Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA).

La presidenta de la organización, Emma Vergara, indicó que la actividad contó con la colaboración de varios organismos de seguridad de la región. Entre esos, Scouts de Mérida y los Bomberos de la Universidad de Los Andes.

La jornada que estuvo enmarcada con vendimias, juegos, y actos culturales; tuvo también precios solidarios. Esto para que las personas pudieran apoyar y contribuir con el centro médico asistencial.

Foto: Zachari Roa

Vergara detalló a Radio Fe y Alegría Noticias que los pacientes que están hospitalizados en los pisos 5, 6, 7 y 8, requieren intervenciones quirúrgicas de cráneo y columna.

“El área de neurocirugía no está agilizando el trabajo, no porque los médicos no quieran sino porque no tienen los 3 instrumentos fundamentales para operar de manera rápida y sencilla”, dijo Vergara.

Por su parte, el doctor Jesús Puente, quien además es coordinador de postgrado de Neurocirugía del hospital, comentó que el área requiere las fresas autobloqueantes; así como también un craneótomo neumático y un aspirador ultrasónico”.

Además, el galeno resaltó que “el servicio presenta muchas decadencias”. Entre ellas, los equipos e insumos que necesitan para detectar los respectivos diagnósticos.