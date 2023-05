Juan Guaidó admite que sí huyó de Venezuela, pero no descarta retornar al país

El dirigente opositor, Juan Guaidó, sí huyó de Venezuela. Así lo aseguró él mismo en una entrevista realizada y divulgada por el portal de noticias El Nacional.

De acuerdo con el político opositor, en primera instancia partió con destino a Colombia “para evadir la persecución y la amenaza latente de captura de la dictadura”.

Además, aseguró que una reunión internacional en Colombia “era la oportunidad de denunciar al régimen de Maduro y también de aportar a la solución”.

Guiadó refutó la tesis del Gobierno de Maduro que vincula a Estados Unidos con su huida de Venezuela.

Luego de conocerse sobre el ingreso de Guaidó a Colombia, el Gobierno de Petro aseguró que el ingreso del presidente de la Asamblea Nacional del 2015 había entrado a ese país de manera “irregular”. Sobre este hecho, el propio dirigente admitió su ingreso a Colombia no fue por la vía constitucional.

“Entré evadiendo la seguridad de la dictadura de Maduro. Esa es la respuesta. No fue sencillo. Fue muy difícil y riesgoso. Digamos que era una triple tensión para mí. Me perseguía el régimen de Maduro; además, tenía encima la amenaza de los grupos irregulares de la frontera que he estado denunciando constantemente. Y aunque no sabía cómo iba a reaccionar el gobierno colombiano, jamás esperé que fuera esta. Entonces, la respuesta a su pregunta es sencilla: entré como pude. Como puede hacerlo un perseguido político amenazado por una dictadura”, dijo.

Juan Guaidó también reconoció que, para el momento de ingresar de manera ilegal a Colombia, tenía sobre él una prohibición de salida del país.

El político también explicó los motivos que lo llevaron a intentar estar presente en la Cumbre convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro.

Aseguró que previo a la Cumbre “hubo reuniones con la oposición e incluso el canciller (Álvaro) Leyva dijo públicamente que ellos estaban dispuestos a reunirse con todo el mundo antes de la cumbre para tener los insumos necesarios para llevarla a cabo”.

Las palabras del canciller colombiano habría sido interpretadas por Guaidó como una invitación abierta. Incluso, aseguró que varios países que participaban en la cita sabían de sus intenciones y ya habían concertado algunos encuentros.

Pese a que reconoció que sí huyó de Venezuela, dijo que no ha pedido asilo político a Estados Unidos. No obstante, no descarta esta posibilidad. También dijo tampoco abandona la intención de retornar a Venezuela.

Juan Guaidó sin apoyo de sus antiguos aliados

Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática anunciaron que no aprobaron la continuidad del “interinato” del líder opositor Juan Guaidó.

En diciembre de 2022, los tres importantes partidos de oposición venezolana suman juntos 69 diputados principales, los cuales no votaron por la continuidad del “gobierno interino”.

