Maestros de la Guajira dicen que bono de la Patria es humillante y burlón

De humillante, migaja y burla califican los maestros el reciente bono que han recibido a través del Sistema Patria.

Durante la última protesta desarrolladas en las parroquia Sinamaica y Luis de Vicente, en el municipio Mara, estado Zulia, docentes manifestaron a Radio Fe y Alegría Noticias que el bono recibido de 580 bolívares es vergonzoso para los trabajadores públicos, que no quieren recibir más bonos, sino que quieren sus reivindicaciones salariales con primas completas y un salario que dignifique los años de estudio y trabajo entregados al país.

“Cuando a nosotros nos juramentaron como maestros, nos dijeron: ‘jura usted cumplir con sus compromisos como maestro de educación primaria’ y nosotros dijimos: ‘sí, juramos’. Luego, nos sentenciaron diciendo: ‘Dios y la patria os lo premie’’ Pero el Estado venezolano jamás nos premió. Jamás nos pagó”, expresó Jonathan Gil, docente de la Guajira.

“Solo estamos exigiendo que nos paguen lo que nos deben. Ese bono del carné de la Patria es humillante, vergonzoso. No queremos una limosna, no queremos una migaja”, agregó.

Una maestra del municipio Mara, que pidió no ser identificada, dijo que el gremio no está saliendo a protestar exigiendo una bonificación; en ese sentido, aunque aceptan el bono, no están conformes porque ese pago solo alcanzó para cubrir el almuerzo de un día.

“Ese bono lo vimos como una falta de respeto, burla, hacia el gremio docente. Ese bono fue como una regalía y quién va a vivir en este país de regalía si para eso nosotros estudiamos”, afirmó.

Por su parte, el profesor Neiro Moreno declaró que el bono fue un “pañito de agua” para comprar un arroz y una harina.

“Es un bono que no viene a reivindicar nada. Eso es otra burla hacia nosotros y esas personas que estudiaron, hicieron un posgrado”, comentó.

Los maestros de la región fronteriza del estado Zulia, como Gil y Moreno, no hicieron esperar ni un minuto para cambiar el bono en una casa de cambio por pesos colombianos.

Los docentes explicaron a Radio Fe y Alegría Noticias que recibieron 98.000 pesos colombianos, el equivalente a 21 dólares en la zona fronteriza, y con ello compraron algunos productos de comida. Ésta fue la única necesidad del hogar que pudieron cubrir.

Reporte por Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.