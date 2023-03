Monagas: Jóvenes piden que abran el REP

Los líderes juveniles de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Monagas, pidieron este jueves 9 de marzo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se abra el Registro Electoral Permanente (REP) en el resto de los municipios de la entidad monaguense, ya que aseguran que son muchos los jóvenes que quieren inscribirse.



Los miembros de las juventudes de Voluntad Popular y Primero Justicia indicaron que por el tema económico, de gasolina y otros factores hace que los jóvenes no puedan venir hasta el municipio capital para inscribirse en el REP.



De este modo, Alejandro Villalba, responsable de juventudes de Voluntad Popular en Monagas, indicó que “le estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral abrir el REP en todos los municipios del estado, por diversos temas que estamos pasando todas las familias en el país, pero sí queremos reforzar que en democracia tienen que estar todas las oficinas abiertas para nuevos inscritos y, además, con los cambios de residencia que quieran hacer los ciudadanos”, dijo.

Sin respuestas



Villalba agregó que no han recibido respuestas de ninguna de las solicitudes que se han hecho en todo el país y que “Monagas no escapa de esa realidad de tener bastantes jóvenes con ganas de salir a votar en las próximas elecciones pero se les presenta esta situación que no están inscritos en el registro electoral”.



Asimismo, Juan Diego Morales, presidente de Nuevas Generaciones de Primero Justicia manifestó que “actualmente en el estado Monagas, funciona un solo centro de registro permanente que está en Maturín, pero según las autoridades regionales todavía no existe un plan ni mucho menos presupuesto para abrir los puntos en otros municipios. Sin embargo, estamos al pendiente de cualquier cambio que se pueda generar para llevar a los mayores de 18 años a inscribirse en el CNE”, precisó.



Adicionalmente, Rafael Camacho, joven de Ezequiel Zamora expresó que desde cumplió su mayoría de edad, desea inscribirse en el RE¨de Maturín “pero la situación está muy dura y no he podido hacerlo. Si eso funcionará acá, en Punta de Mata, desde hace tiempo varios jóvenes estuviéramos inscritos”, aseguró.



Los jóvenes aseguraron que cada día son más los muchachos que se están sumando al llamado de inscribirse, y que muchos se han agrupado para venir desde los municipios más lejanos, para poder participar en las próximas elecciones.