Nicmer Evans: hay gente en la Plataforma que no quiere las primarias

El politólogo Nicmer Evans es precandidato presidencial por la oposición. Si bien lidera la novel organización política Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, se presenta a esta justa como independiente.

A través de Radio Fe y Alegría Noticias, en visita que hiciese a San Fernando de Apure, alertó que en la misma Plataforma Unitaria hay “sectores de la oposición que no quieren primarias”.

Evans señaló que su alerta se fundamenta en lo que reveló “Benigno Alarcón, del programa de Gobierno y Políticas Públicas la UCAB, quien en un foro dijo me he reunido con algunos actores de la Plataforma Unitaria que públicamente dicen que quieren primarias y a mi me han dicho que para ellos es conveniente que no haya primarias”.

Con respecto a la posibilidad del voto de los venezolanos en el exterior, el también periodista confesó que existen algunas tendencias dentro de la oposición “que dicen que no es bueno que los venezolanos en el extranjero voten en las primarias porque no les conviene”.

Asegura que desde su movimiento político, aún no reconocido por el CNE, “junto a otras organizaciones introdujimos un documento hace mes y medio en el CNE y dimos elementos para la creación de un reglamento que establezca los criterios para la participación de los venezolanos en el extranjero para el 2024 y que además se tomara la previsión, si el CNE apoya técnicamente las primarias, se permita también esa participación”.

A Evans también le inquieta que aún no haya fecha definida para la realización de las elecciones primarias opositoras. Rechaza que el denominado G4, grupo de los partidos políticos Voluntad Popular, Primero Justicia, AD y Un Nuevo Tiempo, se sigan abrogando “lo que hay que decidir en la Plataforma Unitaria y en la oposición porque supuestamente son los más votados, eso ya no tiene sentido”.

También propuso que la contienda se ejecute en dos vueltas. “Y luego los más votados iremos a esa segunda tanda y quien quede electo construirá con los demás el plan que se le presentará al país, pero no por imposición del G4”.

Este lunes la dirigencia nacional de Voluntad Popular que representa a Juan Guaidó exigió que las primarias se efectúen en el primer trimestre de 2023.