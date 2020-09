Padre de Rodríguez Torres le pide a Maduro que libere a su hijo a través de una carta

Jorge Rodríguez, padre del ex militar Miguel Rodríguez Torres, le envió una carta al presidente de la república suplicándole la liberación de su hijo.

En la misiva que el también ex alcalde del desaparecido Distrito Especial Alto Apure hizo llegar a los medios de comunicación se lee que el ex ministro de interior y justicia lleva detenido “(2) años y seis (6) meses recluido en un calabozo donde no tiene derecho a ser abrazado por sus padres, hijas y al conversatorio de sus abogados”.

El Mayor General del Ejército fue aprehendido el 13 de marzo de 2018 en hotel de Caracas cuando se encontraba participando en un acto en homenaje a las mujeres por funcionarios del SEBIN, policía política que dirigió durante años.

Se le acusó en ese momento de conspirar contra el gobierno nacional. Luego de estar varios meses en la sede de El Helicoide fue trasladado a la cárcel de La Pica, Monagas, donde permanece recluido.

Sin embargo, en el escrito Rodríguez Galvis señala que el único pecado de su hijo fue el de conformar un movimiento con “un proyecto transformador que le diera al país la mayor estabilidad posible, la mayor inclusión y participación de los venezolanos en los procesos políticos y económicos”.

El dirigente político de El Nula, municipio Paéz del estado Apure, y quien militó desde los tiempos de Hugo Chávez en el proceso revolucionario, señala que el Mayor General si mantuvo posiciones críticas con respecto al modo de llevar las riendas del gobierno pero “siempre me manifestaba su desacuerdo con un golpe de fuerza para acabar con su gobierno y tampoco promover conspiraciones para que eso sucediera. Todo esto se lo digo para que no preste atención a tantas mentiras que le llegan”.

Cierra la carta recalcando que esta situación ha sido muy dolorosa para su familia y pidiéndolea Nicolás Maduro no solo la liberación de Miguel Rodríguez Torres sino también de todos los presos políticos.

En los recientes indultos presidenciales ningún militar que se encuentra detenido por razones políticas fue beneficiado.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la An en Venezuela existen 116 presos políticos que son militares.