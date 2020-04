Petróleo en crisis

El petróleo venezolano cerró en menos de 10 dólares la semana.

En medio de la crisis petrolera, el economista Luis Olivero explicó que el problema principal en el caso particular venezolano es que, además del desplome mundial de los precios, PDVSA cotiza a precios muy bajos con la intención de ofrecer descuentos y concretar ventas en medio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Por encima de los 320

Delcy Rodríguez afirmó este sábado que, con el reporte de cinco nuevos casos, Venezuela llegó a un total de 323 personas infectadas por Coronavirus.

Según ella, hay 132 casos recuperados, 91 están en hospitales centinela, 63 en CDI y 27 clínicas privadas.

Violencia desatada en Bolívar

La Comisión para los Derechos Humanos y a Ciudadanía (Codehciu) contabilizó 47 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre enero y marzo.

Caroní es el municipio con más reportes, con un total de 25 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sifontes registra 8; Angostura del Orinoco, 8; El Callao, 2; mientras que Sucre, Roscio, Gran Sabana y Cedeño suman 1 caso cada uno.

Historias que inspiran

Cuarentena solidaria: así se titula la última columna de la profesora Luisa Pernalete. Allí escribe historias de personas y cómo, a pesar del aislamiento social por el Coronavirus, siguen ayudando a las demás personas.

“Yo me he conmovido escribiendo cada historia recogida y me refuerza el convencimiento de la posibilidad de crecer en medio de la adversidad, la posibilidad de que nazca una sociedad más humana, la posibilidad de hacer las paces con el necesitado (…) ¡Ojalá los que toman las grandes decisiones se dejen inspirar por los ciudadanos solidarios!”, escribe.

Este es el resumen semanal del contenido informativo de Radio Fe y Alegría Noticias del 20 al 26 de abril