Canadá: ratifican pago por compensación a niños indígenas por discriminación

Un Tribunal de Canadá ratificó la decisión de ordenar al gobierno canadiense pagar la suma de 23.000 dólares a todos los niños indígenas víctimas de discriminación en la prestación de servicios gubernamentales.

Esta es una de las decisiones más polémicas que ocurrió contra el gobierno luego de varias denuncias que fueron debidamente argumentadas ante un Tribunal.

El fallo sucedió en el año 2016, y en septiembre de 2021 el gobierno de Justin Trudeau apeló la decisión que fue negada por el Tribunal. En su lugar ratificó la medida.

La indemnización abarca no solo a los niños afectados, sino también a sus familias. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos.

De acuerdo con el Tribunal, el Gobierno federal discriminó en la prestación de servicios para niños y familias para los pueblos indígenas. Esta discriminación obligó a más niños originarios a internarse en sus casas hogares.

En Canadá han sido halladas varias fosas comunes de 397 cuerpos de niños indígenas que estaban internados en casas hogares. El escándalo salpicó a varios religiosos.

El primer hallazgo se registró el 31 mayo de 2021 cuando ubicaron 215 cuerpos en fosas comunes, y luego el 1ro de junio cuando otras 182 tumbas fueron encontradas.

Según los datos del censo, más del 52 por ciento de los niños en casas hogares en 2016 eran indígenas, mientras que los niños indígenas constituían solo el 7,7 por ciento de la población total del país.

«The Respondents properly highlight the colonial legislation’s adverse impact on Indigenous peoples historically and today. They also highlight that Indigenous people possess inherent Aboriginal and Treaty Rights including the right to self-determination.» – Justice Favel