Serie del Caribe 2023: Venezuela al tercer puesto tras blanqueo de México

Cañeros de los Mochis de México ya está en la final de la Serie del Caribe 2023 luego de derrotar a Venezuela en una noche en que los Leones del Caracas no tuvieron chance para reaccionar.

En el argot venezolano, “los mexicanos le metieron siete arepas” a Venezuela, siendo clave tres de las nueve entradas habituales. En las estadísticas de la actual Serie del Caribe, México firmó su mejor presentación ante la dueña de casa al fabricar 7 carreras contra 0.

Además, el resultado pone a México como el líder de la tabla de clasificación de la Serie del Caribe 2023 que antes de esta quinta jornada compartía con los locales.

En la segunda entrada, México realizó dos carreras por intermedio de Rodolfo Amador luego de un hit por el costado izquierdo de Joey Terdoslavich.

El tercer inning fue catastrófico para Venezuela que permitió cuatro carreras. Roberto Valenzuela bateó por los mexicanos un hit y permitió anotar a José Cardona y Justin Dean para que los mexicanos aumentaran el marcador 4-0.

Reynaldo Rodríguez anotó la quinta y luego la sexta del juego de pelota tras un error del receptor ocasionado por un piconazo en el lanzamiento. La séptima y última carrera de los mexicanos fue obra de Irving López.

Antes de este partido, Leones del Caracas de Venezuela sumaba tres victorias y una derrota. La única caída de los venezolanos había sido ante Puerto Rico.

Calendario restante de la Serie del Caribe

Martes 7

1:00 p.m. en La Rinconada: Cuba vs. Puerto Rico

2:30 p.m. en La Guaira: Panamá vs. México

6:00 p.m. en La Rinconada: Colombia vs. Dominicana

7:30 p.m. en La Guaira: Venezuela vs. Curazao

Miércoles 8

10:30 a.m. en La Rinconada: Panamá vs. Cuba

2:00 p.m. en La Guaira: Curazao vs. Dominicana

3:00 p.m. en La Rinconada: Puerto Rico vs. México

7:30 p.m. en La Rinconada: Venezuela vs. Colombia

Jueves 9

3:30 p.m. en La Guaira: Tercer lugar vs. Segundo lugar

7:30 p.m. en La Rinconada: Cuarto lugar vs. Primer lugar

Viernes 10

2:30 p.m. en La Rinconada: Juego por la tercera plaza

7:30 p.m. en La Rinconada: Final

