Solo funcionarán 3 bombas en Maturín al inicio de la flexibilización

En Maturín, capital del estado Monagas, de las 21 estaciones de servicio subsidiadas activas solo tres serán habilitadas por día esta primera semana flexible para la atención de usuarios.



El gobernador encargado del estado Monagas Comes Arsolay, informó a través de su cuenta en la red social Twitter el pasado domingo que

“debido a un saboteo detectado en el suministro de gasolina a Monagas por el Poliducto, el Estado Mayor de Combustible dispuso durante la semana del 1 al 5 de noviembre del 2021 un plan especial de abastecimiento por ejes en las estaciones de servicios subsidiadas de Maturín, manteniendo el cronograma por el ultimó número de placa de los vehículos”.



Se conoció que la nueva interrupción del suministro de gasolina por el Poliducto se debe un presunto saboteo en esta estructura a la altura del municipio Aguasay. Arzolay recalcó que debido a esa situación solo abrirán tres estaciones subsidiadas por día.



Sobre las estaciones Premium que cobran el combustible en divisas, dijo que trabajarán con normalidad. Tras el anuncio oficial por parte del gobierno local los ciudadanos que han permanecido en cola hasta por 3 días denuncian la falta de atención y piden seriedad en cuanto a los anuncios que hace el mandatario.

Le reclaman sobre este asunto ya que el asumir la responsabilidad de la gobernación del Estado aseguró que se solventaría la situación del combustible para poder venderlo tanto en semana flexibles como en semanas radicales.



Usuarios como Del Valle Figueroa han cuestionado la medida que sigue sin ser una respuesta real a la problemática de despacho que se vive en este estado petrolero.



“Es una locura total ya que solamente van a implementar el surtir tres bombas diarias. Nos preguntamos cuántos carros surgirían diariamente, unos 600, es decir, un promedio de 200 por estación y el resto de los usuarios qué hacemos si sigue el despacho por terminal de placa y no entramos en el número marcado”, apuntó Figueroa.



“Desde la semana pasada hay colas formadas y hay estaciones que tienen puestos fijos de los bachaqueros que antes vendían un cupo en 5 dólares y ya están pidiendo 10 dólares para meter los carros”, denunció.



Figueroa resalta que este sistema no es viable para los usuarios dados la demanda.



“Me parece que no es factible ese sistema que están implementando para esta nueva semana no sé si lo vayan a dejar así por todo lo que queda de flexible o sea nada más esta semana para probar cómo va a funcionar para mí es algo ilógico que ese sistema funcione porque va a haber un caos en la ciudad”



Monagas había sido el único estado del país en surtir combustible solo en semana flexible y no en la radical. El anuncio del presidente Nicolás Maduro de que se tendrá flexibilización total hasta el próximo 31 de noviembre había dado esperanza a los maturineses de ampliar el rango de atenciones todos los días y todas las semanas de cara a la flexibilización anunciada y que inicia hoy primero de noviembre.