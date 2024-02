Transportistas abren paso en la Troncal del Caribe luego de 6 horas de protesta

Alrededor de 50 transportistas bloquearon el acceso en la Troncal del Caribe a la altura de Puerto Cabello y La Tigra, del municipio Mara, durante la madrugada de este 14 de febrero, para exigir seguridad y mejoras en la vialidad en dicha vía que comunica a Venezuela a Colombia.

Luego de cumplirse seis horas de la tranca, los transportistas accedieron a abrir el paso. Ahora se prevé que sostengan una reunión con las autoridades de seguridad del Estado.

Los transportistas exigen a las autoridades garantizar mayor seguridad en la zona, así como la culminación de los trabajos de vialidad que se realizan desde el sector Barrio Nuevo, pasando por Macucutao y finalizando en El Rabito. En este tramo de dos kilómetros, las carreteras deterioradas, aseguran los conductores, se prestan para los atracos.

Jesús Palmar, transportista del Terminal de Pasajeros Los Filuos, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que la vialidad tiene muchos huecos, y uno de ellos, que se ubica a 700 metros de un comando policial, se han registrado robos.

“Los policías dicen que no se pueden mover porque no tienen unidad y no tienen armamento adecuado frente a los que tienen los delincuentes”, dijo Palmar.

En ese sentido, cuestionó que existan 10 puntos de control por parte de organismos del Estado, «solo para sofocar a los choferes y los pasajeros», con solicitud de documentos, en vez de atender la inseguridad que existe en la zona, como lo ocurrido el pasado 9 de febrero donde un niño de apenas 1 año perdió la vida en medio de un atraco en el sector Macucutao, parroquia Guajira del estado Zulia.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.