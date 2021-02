UE le aplica la misma receta a Venezuela: declara persona non grata a su representante en el organismo

El Consejo Plenario de la Unión Europea decidió este jueves 25 de febrero declarar persona non grata a la jefe de la Misión de la República Bolivariana de Venezuela ante el organismo, Claudia Salerno Caldera.

La decisión del Consejo estuvo motivada por una solicitud del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Según se lee en el escueto comunicado esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar persona non grata al jefe de la delegación de la UE en Venezuela .

La UE considera que esta declaración es totalmente injustificada y contraria al objetivo de la UE de desarrollar relaciones y establecer asociaciones en terceros países.

