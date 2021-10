Un escritor por los refugiados es Nobel de Literatura de 2021

Abdulrazak Gurnah es el escritor que el jueves 7 de octubre fue reconocido con el Premio Nóbel de Literatura 2021 entregado por la Academia Sueca.

Es originario de Tanzania, nacido en la isla de Zanzíbar en 1948. Su novela que lo llevó hasta el Premio Nóbel de Literatura describe los efectos del colonialismo de una forma conmovedora.

De acuerdo con el Comité Nobel la obra de Gurnah penetra de manera «intransigente», y además «compasiva» al fenómeno de los refugiados en medio del abismo entre culturas y continentes.

Según su currículum, a finales de los años 70 fue exiliado a Inglaterra donde desarrolló su labor literaria. Es autor de diez novelas, entre ellas Memory of Departure, Pilgrims Way, Dottie, Paradise, Admiring Silence o By the Sea.

Gurnah es el quinto escritor africano galardonado con el Nobel, después de Wole Soyinka (Nigeria, en 1986), Naguib Mahfuz (Egipto, 1988), y los sudafricanos Nadine Gordimer (1991) y John Maxwell Coetzee (2003).

En Inglaterra alcanzó a ser profesor de Literatura Inglesa y postcolonial en la Universidad de Kent, en Canterbury.

Narrativa comprensiva

Según la Academia sueca, sus narrativas «cuidadosamente construidas conduzcan a una comprensión difícil de conseguir».

La Academia también explicó que los escritos de Abdulrazak Gurnah se han sustentado en las experiencias de los refugiados, la identidad y la imagen que se tiene de sí mismo.

De hecho, su novela novela «Paradise», publicada en 1994, es una de la obras más evidentes de su estilo. Una investigación en África Oriental alrededor de 1990 le permitió descubrir «una triste historia de amor en la que se estrellan diferentes mundos y sistemas de creencias».

Desde 1901 se han concedido 113 Premios Nobel de Literatura. Hasta la fecha, el galardonado más joven en ese ámbito ha sido el británico Rudyard Kipling.

Mientras, el galardonado de mayor edad fue la británica Doris Lessing. Es considerada una novelista «épica de la experiencia femenina que con escepticismo, fuego y poder visionario sometió a examen una civilización dividida». Fue premiada en el año 2008 a los 88 años.

La academia ya ha premiado a los investigadores en Medicina, Física y Química.