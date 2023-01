“Yo no puedo comprar cisterna de agua”

La comunidad Luis María Lugo, en San Juan de los Morros del estado Guárico, no se escapa de la problemática con los servicios públicos y el mal estado de su vialidad.

Marvin Ibarra Morgado, quien lleva 42 años viviendo en este sector, declaró este 31 de enero a Radio Fe y Alegría Noticias que llevaban más de 10 días sin servicio de agua potable.

“El agua no llega muy bien y los habitantes en su mayoría tienen un solo tanque para bañarse y para hacer todos los oficios de un hogar”, comentó. “El agua llega a los ocho días y ya nosotros tenemos hoy como doce días más o menos”.

Ibarra señaló que el año pasado se le dañó la bomba de agua que surte a la comunidad y por medio de la aplicación de 1×10 del buen gobierno, le entregaron una nueva.

“El presidente dio la bomba nueva. No sé qué estará pasando ahora, parece ser que pasó algo en la planta. Ya nos dijeron que para el viernes. Yo no puedo comparar cisterna de agua”, agregó.

Onaldys Palmas, habitante de este sector guariqueño, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que por el grupo de la comunidad avisaron que el servicio de agua potable tardaría para llegar, por un problema que ocurrió en la planta que los surte.

“El agua aquí en la comunidad generalmente es regular. Te puedo decir que viene cada diez días. Debería ser semanal, pero tarda dos o tres días después. Tocaba venir hoy y comunicaron que se había presentado un problema en un equipo y que tardaría unos días más. Como uno está al día con el pago del agua, ellos resuelven mandando cisternas, pero te dan mil litros para resolver”, explicó Palmas.

Sin calles y con basura

Para Ibarra, los gobiernos se han olvidado del barrio, pues entre otras tienen tiempo sin recibir “un cariño” en las calles.

“Hace 40 años yo no veo aquí haciendo una calle. Yo no he visto haciendo una cera, yo no he visto haciendo nada, sino lo diría. Porque se dice lo bueno y se dice lo malo”, indicó.

Ibarra comentó que otra de las problemáticas que están presentando es el aseo urbano. “El aseo urbano los primeros días pasaban tres veces, después se puso que no sé qué pasa. No pasó la semana pasada ni esta. La gente quema la basura porque no pueden tener el basurero. Yo no, porque tengo este espacio y puedo tener la bolsa ahí”, comentó.

Por su parte, Palmas comentó que el alumbrado público en la zona es muy deficiente en horas nocturna.

“Pusieron unos bombillitos que han durado más o menos, pero si hace falta alumbrado. Uno mismo mantiene sus bombillos prendidos y eso, pero aquí está un bobillo quemado que hace falta”, detalló.

La vialidad es otro de los problemas que presnta esta comunidad sanjuanera. Foto: Xiomara López.

