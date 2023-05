Arturo Peraza: las elecciones no son la solución, son un medio necesario de democracia

El padre jesuita Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aseguró que es necesario seguir apostando por la construcción de una democracia verdadera, utilizando todos los recursos posibles, como las elecciones.

“La solución para el pueblo no son las elecciones, son un medio: un medio necesario de democracia, pero no es el fin. El fin es la capacidad que tenemos los venezolanos de entendernos en un proyecto que nos lleve adelante como sociedad”, señaló en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias desde el Encuentro de Constructores de Paz, que se realizó este 26 de mayo.

Por ello, insistió en que la democracia es responsabilidad de todos, no solo de los políticos.

Caminar juntos

El sacerdote añadió que la obra que lleva adelante la Red de Acción Social ha sido muy favorable. “Porque desde la iglesia hemos venido trabajado en comunidades populares impulsando el desarrollo del país”, sostuvo.

Agregó que en esta XIV edición de Constructores de Paz será “un encuentro para caminar juntos y no distintos”. Agregó que el punto es que “somos una humanidad, que piensa y actúa distinto” y “por ello es necesario aprender a caminar juntos”.

El jesuita añadió que las palabras iglesia y democracia van estrechas, por lo cual están reflexionando sobre “cómo “construir democracia” y dijo que solo se logra “dialogando, hablando y caminando juntos”.

Opinó que la “miseria” en la que está el país por falta de empleo, situación económica, inflación y salarios, tiene una causa “y no es la falta de recursos del país, ni capacidad”, sino que “los venezolanos no nos estamos entendiendo y al no entendernos generamos conflictos”.

Agregó que los conflictos generan desinversión, falta empleo, entre otros, por lo que recomendó de manera obligatoria a los venezolanos, “sentarnos y entendernos con la participación de los políticos y los ciudadanos”.

