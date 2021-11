CPI avanza en Venezuela: de los más sonado en la semana

La esperada visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se dio y trajo una sorpresa, el Gobierno nacional reaccionó a ella; también se conoció que el tratamiento de un trasplantado ronda los 300 y 600 dólares, además habitantes del municipio Sucre en Mérida denunciaron que tienen 23 días sin agua potable. La semana estuvo muy movida y aquí te presentamos un repaso de ella.

Tratamiento por las nubes

El director y miembro fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela, Reymer Villamizar, informó que el tratamiento de una persona trasplantada ronda entre los 300 y 600 dólares mensuales.

«Tenemos cuatro años recibiendo medicamentos de la India, para algunos ese tratamiento no funciona. El mantenimiento de un trasplante es de unos 600 dólares, puede ser menos pero depende del esquema», detalló para Radio Fe y Alegría Noticias.

Desesperanzados

Francisco Coello, sociólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cree que la Encuesta Nacional sobre Juventud en Venezuela (Enjuve 2021), presentada el pasado 26 de octubre, revela desesperanza por parte de los jóvenes.

«Es el resultado de lo que uno ya ha visto: no hay oportunidades de empleo, donde estudiar es irrelevante en un contexto como el que está viviendo Venezuela. Estudiar no te garantiza empleo no te garantiza oportunidades», dijo en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias.

Llegó y abrió una investigación

El fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió este miércoles iniciar la fase de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En una alocución conjunta desde el Palacio de Miraflores, Kham señaló que su despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma. «Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones políticas. Nosotros no somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho, y les pediré a todos ahora, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo», dijo Khan.

Primera mujer gobernadora del Vaticano

El Papa Francisco nombró el jueves 4 de noviembre a Raffaella Petrini como Secretaria General del Governatorato del Vaticano, la primera vez que una mujer accede a este puesto de responsabilidad en la historia de la Iglesia.

La italiana Raffaella Petrini, una monja franciscana de 52 años, será la responsable de la gestión administrativa, de los museos Vaticanos, de la oficina de correos y de la policía. Tradicionalmente este cargo había sido ostentado solo por obispos.

La Sinopharm es segura para los adolescentes

Huniades Urbina Medina, secretario de la Academia Nacional de Medicina (ANM), habló con Radio Fe y Alegría Noticias sobre el proceso de vacunación en adolescentes de Venezuela y aseguró que apoyan que la inoculación contra la COVID-19 se realice con la vacuna Sinopharm.

«La aprobamos en adolescente, pero también en la familia; es decir, para que a las jornadas vaya el adolescente junto a su familia», dijo.

23 días sin agua potable

Vecinos de San Juan y Lagunillas, del municipio Sucre en el estado Mérida, llevan 23 días sin agua potable debido al arrastre de una tubería del acueducto de 16 pulgadas.

Judith Uzcátegui Martínez, habitante de esa zona, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que tanto niños, niñas, personas de la tercera edad y con enfermedades se han visto afectados por esta situación.

¡De estreno recorrido informativo!

Radio Fe y Alegría Noticias estrenó el domingo 7 de noviembre el recorrido informativo del Operativo Elector 2021, el cual muestra a través de un video, cuya duración es de un minuto, cinco noticias que acontecieron en la última semana sobre las elecciones regionales y municipales en Venezuela.

¡Puedes verlo aquí!:

Este es el Resumen de la Semana de Radio Fe y Alegría Noticias del lunes 1 al domingo 7 de noviembre de 2021.