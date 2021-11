Tratamiento de una persona trasplantada ronda entre los 300 y 600 dólares

El director y miembro fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela, Reymer Villamizar, informó que el tratamiento de una una persona trasplantada ronda entre los 300 y 600 dólares mensuales.

«Tenemos cuatro años recibiendo medicamentos de la India, para algunos ese tratamiento no funciona. El mantenimiento de un trasplante es de unos 600 dólares, puede ser menos pero depende del esquema», detalló.

En Venezuela, el tratamiento de una persona trasplantada debe ser distribuido de manera gratuita por el Seguro Social, sin embargo, los insumos llegan de forma intermitente, denunció.

Villamizar es uno de los que padece esta situación a diario porque también recibió un trasplante de riñón y necesita sus medicamentos para mantenerse sano.

Reconoció que en ocasiones alcaldías y gobernaciones ayudan en los hospitales para que trasladen a los pacientes o lleguen camiones cisternas cargados de agua, «pero es más lo que hacen los pacientes por ellos mismos para poder dializarse».

«Las diálisis se paralizan por la escasez»

Cada lunes, miércoles y viernes se deben realizar las diálisis, si eso no sucede es porque hay escasez de algún servicio o no hay bicarbonato.

«El bicarbonato, que es algo esencial, está llegando solo dos veces por semana a las unidades. Si el camión (que trasporta el compuesto) se atrasa, las diálisis se atrasan. Si no hay bicarbonato, agua y electricidad no se puede realizar diálisis y si no hay diálisis estas personas se complican y ponen en riesgo su vida», refirió el director de Amigos Trasplantados de Venezuela.

También mencionó que hay circunstancias externas que también impiden el proceso.

«Estos últimos meses se ha acrecentado los problemas en las unidades de diálisis, lo que ha suscitados que personas salgan a protestar por la escasez del agua, problemas con la electricidad e insumos para el tratamiento como es el bicarbonato», evidenció Villamizar.

«Hay muchas personas y sobre todo muchos niños a la espera de trasplantes. En lo que va de año han fallecido 14 niños del J. M. De Los Ríos esperando por trasplantes, ya que el sistema de trasplantes en Venezuela está paralizado desde hace cuatro años», agregó.

Efectivamente, desde el 2017 el programa de trasplante y procura de órganos permanece detenido. La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) denunció en junio de 2021 que 950 personas dejaron de trasplantarse.

«Nos preocupa que hasta esta fecha no se presenta un programa serio de trasplante, solo se habla de reactivación y cuando hablan de ello se nota que hay mucho desconocimiento sobre el tema, se necesita que se hable con transparencia, con personas que conozcan la materia», afirmó el director de la organización.