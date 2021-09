Falta de agua dificulta diálisis a 150 pacientes renales de Monagas

Los pacientes de la Unidad de Diálisis Care, adscrita al Instituto Venezolano del Seguro Social en el estado Monagas, denunciaron falta de agua en estas instalaciones lo que dificulta la atención a más de 150 pacientes renales de la entidad.



«Es un riesgo inminente que viven los pacientes de los 14 municipios del estado Monagas, al no poder realizarle su diálisis por la falta de agua constante en estas instalaciones sanitarias, las autoridades ni dicen ni hacen nada por resolver esta problemática», detalló Gilberto Centeno, familiar de uno de los afectados.



Otros familiares que no quisieron dar sus nombres comentaron que esta falla en el agua por tuberías se repite casi todas las semanas, y todavía no lo han podido resolver. Muchas veces se han tenido que regresar sin poder recibir su tratamiento de diálisis, lo cual afecta su salud gravemente.



Según informaciones recogidas por el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias este centro de salud cuenta con un tanque subterráneo y alcanza para realizar los tres turnos diarios de Diálisis Care de Venezuela.

Cuando no hay agua, la empresa estatal Aguas de Monagas envía un cisterna, pero desde hace dos días no ha llegado a estas instalaciones.



Centeno destacó que eso no es solo el problema que se presenta en esta Unidad. «Muchas veces no llegan completo los kits de limpieza de las máquinas de diálisis, ni el suministro de material médico, por lo que los pacientes son puestos en las máquinas menos de tres horas, que es lo que se necesita».



Milen López, familiar de un paciente de diálisis, detalló que «para la limpieza no están llegando los implementos de aseo, y ya nos pidieron que colaboramos con vinagre y cloro, no estamos en desacuerdo de llevarlos, pero ellos como gobierno deben garantizar que todo llegue para estas unidades».



Los afectados destacaron que en días pasados tuvieron que conseguir combustible para el vehículo de la unidad, para ir a buscar los medicamentos en la parroquia El Furrial, porque el mismo no contaba con combustible.



Por José Ignacio Piñango/ Radio Fe y Alegría Noticias