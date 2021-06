En Fe y Alegría siempre damos la cara

El maestro Domingo García trabaja en la Escuela Técnica Industrial San José Obrero de Fe y Alegría en Antímano, Caracas. Lleva 28 años compartiendo sus conocimientos de electricidad con jóvenes de varias generaciones. Pero así como sus más de 9 mil compañeros del Movimiento en todo el país aún no ha podido cobrar la segunda quincena del mes de mayo.

Este jueves 3 de junio alzó su voz a través de Radio Fe y Alegría Noticias. Contó que así como muchos se siente angustiado, «porque parte de mi familia depende de este sueldo, y aunque pueda ganar poco no tengo otra opción y entonces me tengo que endeudar».

No niega que esta difícil situación no solamente les va agotando sino que también «te va generando rabia, molestia de no poder solventar». Po esta razón García se preguntó «dónde está la igualdad, el apoyo social a los educadores, nos tienen como arrodillados».

Al igual que sus antecesores reafirmó que el retraso en el pago de los salarios por parte del Ministerio de Educación datan desde el mes de marzo cuando se intentó transferir las nóminas de los trabajadores de los centros afiliados a la AVEC a la plataforma gubernamental Patria, medida que luego fue revertida.

No obstante de este escenario complicado, el maestro García afirma que «aquí estamos con esta opción de Fe y Alegría, dando la cara, dando respuesta, atendiendo a los muchachos por What Sapp, por mensajes de texto, siempre contando con la solidaridad de otros compañeros para la recarga de los teléfonos».

Aunque no quiso victimizarse si reconoció que en algunas oportunidades parece «un mendigo pidiendo por aquí, por allá, sabiendo que debes intentar vivir con 4, 5 dólares al mes en medio de esta crisis no solo pandémica sino también política y social».

Finalmente le pidió a los padres y representantes seguir acompañando a los docentes y todos los trabajadores de Fe y Alegría «porque es el futuro de sus chamos, seguir apostando a la educación, les pedimos que nos acompañen en este proceso de reivindicaciones y que nos aprendan a valorar».

Desde Fe y Alegría insistimos en nuestra justa protesta exigiendo el pago a tiempo de la quincena. Llevamos casi una semana de retraso y no nos han dado respuestas.