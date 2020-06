Estalla crisis interna en AD

Desde el nombramiento de José Luis Gutiérrez como uno de los nuevos rectores principales del Consejo Nacional Electoral, los ánimos internos de su partido, Acción Democrática, comenzaron a revolverse.

Y es que Gutiérrez no solo es funcionario de carrera del organismo electoral sino que además es hermano del Secretario Nacional de Organización de la tolda blanca Bernabé Gutiérrez.

Una vez que la Sala Constitucional emitía el resultado de la designación de las nuevas 5 autoridades del poder comicial las reacciones en el ámbito político partidista nacional no se tardaron en llegar.

Entre ellos, uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado a la AN Henry Ramos Allup.

El Secretario General de AD no solo rechazaba la designación “inconstitucional” de un CNE, calificado de inmediato como falso, sino que además aclaraba que la organización que dirige nunca había dado el visto bueno para que ninguno de sus militantes y dirigentes llegara a conformar la nueva junta directiva bajo esa modalidad.

Aparentemente con la posición del “viejo caudillo”, como se le llama en los corrillos políticos, se empezaba a ventilar un supuesto desacuerdo entre él y su más cercano colaborador en el partido: el ex gobernador de Amazonas Bernabé Gutiérrez.

Sin embargo, varios fueron los periodistas y analistas políticos que desestimaron esa presunta rebelión de Gutiérrez en contra de su jefe porque consideraban que se trataba de una treta de los dos veteranos de la política nacional para luego salirse con la suya y hacer aparecer a AD como uno de los principales partidos que participaría en las próximas elecciones legislativas.

Pero este domingo la duda se ha despejado. Por un lado, el nuevo rector José Luis Gutiérrez ha dicho que es totalmente “adeco y de oposición” dentro de su trayectoria en el CNE.

Y que por tanto, no se le podía considerar como un traidor porque la dirigencia nacional de su organización tenía conocimiento de su pre aspiración como rector electoral “en el caso de que se hubiesen cumplido los lapsos establecidos”.

José Luis Gutiérrez, nuevo rector del CNE

No obstante, el abogado especialista en Derecho Administrativo no aclara cómo y por qué razón fue escogido por el máximo tribunal.

Por el otro lado, el Secretario Nacional de Organización propuso este domingo que dentro del llamado “partido del pueblo” debe efectuarse un referendum interno “para que los adecos decidan” si quieren o no participar en unas venideras elecciones.

Gutiérrez agregó además que las decisiones del partido no pueden estar sujetas a los designios de una persona ni “a factores extraños”.

Con esta declaratoria de Bernabé Gutiérrez se da por sentado que en el partido blanco la procesión va por dentro y parecieran ser claras las señales de división interna.

Mucho más cuando se ha especulado que a principios de esta semana que está por empezar el TSJ estaría emprendiendo acciones judiciales que le arrebatarían la tarjeta de AD de las manos de Ramos Allup para entregársela al grupo que lidera el amazonense.

Se habla que se estaría nombrando una junta ad hoc de AD que encabezaría Gutiérrez junto con Negal Morales, actual secretario de cámara de la junta de la AN que preside Luis Parra.

La coalición de partidos denominada “fuerzas democráticas de Venezuela” se pronunció en la noche de este domingo 14 de junio en donde denuncian que “este arrebato se ejecutaría mediante supuestas acciones judiciales irritas ante los jueces al servicio del régimen, tal como lo hicieron en el pasado con organizaciones políticas como Podemos, Patria Para Todos, Bandera Roja y COPEI”.

Comunicado oficial de las fuerzas democráticas de Venezuela.



Antes, ya lo habían hecho los 4 gobernadores de la tolda dándole un espaldarazo al diputado Ramos Allup.

Ramón Guevara, gobernador de Mérida

El mandatario regional por el estado Mérida, Ramón Guevara, ratificó su posición “como demócrata y militante del partido Acción Democrática y me mantendré acordé con los lineamientos del partido liderado por Henry Ramos Allup. El único valor que puede permanecer intacto es la transparencia del ejercicio del cargo”.

Por su parte, su colega del Táchira Laydy Gómez manifestaba que “Maduro juega con imposición e intromisión judicial para dividir a los sectores democráticos, la vía electoral es una realidad que hoy manipulan para destruirnos”.

También fijó su posición el gobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz. Escribió: “Toda mi vida he ganado con votos, jamas he perdido. Siempre seré defensor de la ruta electoral, pero ojo pelao, esto que se plantea es un disfraz de CNE. Allí no me anoto, que va! Jamás apoyaré ninguna acción que violente lo más sagrado, la CRBV” .

Y el mandatario de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, indicó que “como militante de Acción ratifico mi compromiso con el partido. Respaldo como siempre a nuestro jefe político Henry Ramos Allup por acertada conducción de la organización. Seguimos juntos luchando por la democracia en Venezuela”.

Amanecerá y se verá.