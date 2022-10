Joaquín Benítez sobre Las Tejerías: No hay sistemas de alerta temprana

Una zona montañosa y con suelos bien inclinados se sumó a la gran cantidad de agua que cayó producto de las lluvias: estos son los principales factores detonantes que causaron los deslaves en Las Tejerías y El Castaño en el estado Aragua.

El director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Joaquín Benítez, dijo a través del programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que en apenas seis horas llovió lo que normalmente se llueve en un mes durante una temporada de lluvias.

Debido a esto, el suelo en pendientes perdió su adherencia natural y fue arrastrado por las agua, llevándose consigo todo a su paso y provocando el deslave. “Hoy tenemos unos resultados muy desfavorables”, dijo.

Benítez apuntó que otro factor, no menos importante, son las infraestructuras urbanas que no están preparadas para gestión de riesgos, además de que no cuentan con medidas para reducir la vulnerabilidad.

“En la zona no hay sistemas de alerta temprana, no cuentan con estaciones meteorológicas y no hay seguimiento de la cantidad de agua que cae. Entonces ocurre que estos factores se juntan y terminan en estas tragedias”, dijo.

Recomendaciones

El director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB cree que, partiendo de las propias experiencias en Venezuela, hay que establecer sistemas de monitoreo de lluvias en tiempo real en las cuencas.

Los sistemas de alerta temprana contribuyen en la gestión de estos riesgos, para que se pueda actuar ante una contingencia.

Benítez dejó claro que hasta el momento los expertos no han podido establecer vínculos entre el cambio climático y la tragedia ocurrida en Las Tejerías.

Balance

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el lunes 17 de octubre que fallecieron tres personas debido al deslave ocurrido en la urbanización El Castaño, estado Aragua.

Asimismo, ese día confirmó que la cifra de personas fallecidas en Las Tejerías subió a 54.