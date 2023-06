“Si no hay un cambio en el corazón de la gente no podemos esperar cambios externos” 

Numa Molina, sacerdote jesuita, teólogo y periodista, afirmó que si no hay un cambio individual en el corazón de las personas no se pueden esperar cambios externos. Esta afirmación la hizo en referencia a la corrupción en Venezuela que, a su juicio, “ha llegado desde lo más alto a tocar hasta lo más pequeño”.

“Uno de los problemas que tienen nuestras comunidades barriales y los nuevos urbanismos es la corrupción”, comentó durante una entrevista en el programa Háblame Bajito, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Criticó que hayan personas que quieran “quedarse con lo que llega” como “sacar productos de las bolsas Clap para venderlos” en lugar de entregarlo a las personas que lo necesitan.

El sacerdote jesuita cuestionó que a la comunidad de Ciudad Caribia les dieran todo, porque insiste en que es fundamental aprender a ser independientes y constituir sus propios proyectos para no tener que depender del Estado.

“Eso no ayuda a las comunidades. Yo no estoy de acuerdo con esa regaladera. Ayudémosles a caminar un tramo, pero no le pongamos todo hasta el final, porque pasa como a los niños que los crían acostumbrados a que todo se los dé el papá”, aseveró el padre Molina.

Cristianismo en la praxis diaria

Por otro lado, enfatizó que el cristianismo tiene que estar presente en la vida diaria, porque no se trata de ir el domingo a “darse golpes en el pecho” y después, durante la semana, hacerle daño a otro.

Destacó que él a través de grupos en WhatsApp de los comités multifamiliares, que acumulan hasta 1.200 integrantes, difunde la práctica de la dimensión espiritual, para que la gente se “haga mayor de edad” en la fe.

“Estoy en la etapa de la formación de celebradores de la palabra y yo puedo irme de Ciudad Caribia 15 días y mis laicos celebran la palabra, dan la comunión, animan a la comunidad, cantan y la Iglesia no se queda sola. No me gusta ese clericalismo del laicado, donde si no está el padre no pueden hacer nada”, comentó el padre.

