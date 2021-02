ONG’s de Birmania advierten sobre ley que censurará el uso de internet

158 Organizaciones no Gubernamentales de Birmania advirtieron que la Junta Militar que ejecutó un Golpe de Estado, pretende crear una ley que censurará el uso de la internet en Birmania.

El instrumento es denominado “Ley de ciberseguridad”, una ley que se utilizará para interrumpir temporalmente internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios.

Las organizaciones temen que la ley aumente la vigilancia a todos los niveles de la vida social en Birmania y bloquee cualquier tipo de protestas a través de las redes sociales.

La Junta Militar ya ha ejecutado acciones de restricción y control del uso de la internet desde el 4 de febrero, el mismo día que inició las protestas de la sociedad civil birmana contra el levantamiento militar contra la mandataria electro, Aung San Suu Kyi.

La ley haría que los proveedores entreguen registro de los usuarios: IP, teléfono, dirección, uso de datos y otra información necesaria, según un borrador al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE.

También se informó que la penas y multa de los prestadores de servicio de internet que se nieguen podrán ser encarcelados por tres años, y saldar multas de 10 millones de kyat, un monto equivalente de 7.100 dólares o 5.800 euros.

158 CSOs condemn #Myanmar military “cyber security bill” which violates all digital rights. The military has no right to make laws. #Whatshappeninginmyanmar #Myanmarcoup #Keepiton pic.twitter.com/8KKtgYpBvR