Pacientes renales de Perijá claman por tratamientos y combustible para asistir a diálisis

La señora Narly Peralta, paciente renal desde hace 6 años de la unidad de diálisis de la Villa del Rosario, agradeció a Dios y a los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal por la obra,” este granito y cariñito le hacía falta a mi unidad, me contenta mucho porque esta es nuestra segunda casa, aquí tengo otra familia “.

Pero Peralta aprovechó el acto para pedir ayuda a los alcaldes que estuvieron presentes. “Necesitamos que nos ayuden con los tratamientos, muchos no tenemos fístula, necesitamos mil dólares para poder comprarla, tengo tres meses reuniendo los insumos y no he logrado reunir ni la mitad , siete compañeros están en la misma situación, pido al alcalde y al Gobernador del Zulia que contraten a un especialista en fistula y realice una jornada en la Villa del Rosario, necesitamos albúmina y vitaminas, la mayoría no contamos con recursos para comprar las medicinas” .

La paciente también mencionó las dificultades que enfrentan para acceder al combustible. «Nosotros aquí en la Villa solo nos surten 10 litros cuando hay suministro, pido que nos aumenten los litros».

Señaló que recientemente Isela Caldera, paciente renal, fue atropellada en una estación de servicio del municipio fronterizo, “estaba peleando su derecho a la gasolina, tiene fractura de cadera y se encuentra inmovilizada, solo necesitamos combustible para llegar a la unidad, un nefrólogo y un cardiólogo que pueda evaluarnos constantemente”.