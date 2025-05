Valencia, Barquisimeto y Caracas listas para ‘Venezuela es Mujer’

Las décadas ochenta y noventa en Venezuela marcaron historia en la música con talento nacional. Hombres y mujeres influyeron con sus canciones en varias generaciones que, hasta la fecha, siguen en el ADN en distintos géneros: merengue, balada, pop, llanera, con sello venezolano. En esta oportunidad el espectáculo se viste de mujer. Un show con cinco estrellas le dan vida al concierto Venezuela es Mujer: Karina, Kiara, Liz, Scarlett Linares y Elisa Rego, quienes le prometen al público un viaje inolvidable de éxitos en un periplo de presentaciones que comenzará en la ciudad de Valencia el viernes 16, siguen por Barquisimeto el sábado 17 y finalmente cerrarán el domingo 17 en la Concha Acústica en Caracas.

Para dar a conocer un poco más de lo que será Venezuela es Mujer, cuatro de ellas ofrecieron una rueda de prensa cerca del mediodía de este miércoles 14 de mayo en el icónico espacio Sala de Despecho, en Caracas.

Más allá de lo que harán sobre el escenario, si bien todas agradecieron el apoyo que reciben, están orgullosas de cerrar esta gira en su tierra natal.

Venezuela es Mujer tiene ocho años pero se presenta por primera vez en el país

La intérprete de Qué bello, Kiara, comentó que si bien este espectáculo se presenta por primera vez en el país, ya tiene ocho años, pero no es sino hasta ahora que lo pueden presentar acá y cerrar. Resaltó que quien lidera toda la producción es su colega Karina, quien no pudo estar presente en el encuentro con los medios de comunicación por cumplir otros compromisos profesionales.

Kiara recordó que este espectáculo le rinde honor a una Venezuela hermosa, una época inolvidable. “Estamos hoy acá y nos mantenemos después de más de 30 años de carrera“.

Por su parte, la voz de En carne viva, Scarlett Linares, contó con emoción que recibió la llamada de Karina cuando estaba fuera del país. “Somos contemporáneas, pero cuando ella cantaba a los 16 años yo ni soñaba con cantar todavía. Es un honor para mí estar en este proyecto e inmediatamente dije que sí. Desde el año pasado estamos en conversaciones y ya por fin este fin semana llega el momento de estar en la tarima compartiendo con todas estas bellas mujeres”, dijo.

Serán dos horas de espectáculo y con sorpresas

Seguidamente la vocalista de Diávolo, Liz, aseguró que darán lo mejor de sí en el escenario porque cuando están en ese lugar, se entregan por completo, aunque también prometieron “sorpresitas” y “homenajes importantes”.

-Prometen un show que será un viaje inolvidable. ¿Cuánto tiempo dura el show tomando en cuenta que cada una interpretará sus éxitos?

“Bueno, si habla Karina pueden ser tres horas (carcajadas de todos). Ella es muy divertida”, dijo Kiara, mientras que su compañera Liz expresó que “serán muchos los temas, muchas las conversas y las sorpresas. Calculo que serán unas dos horas de show”, dijeron ambas a Radio Fe y Alegría Noticias.

-Más allá de la nostalgia… ¿piensan después de esto hacer algo juntas?

Kiara y Liz se vieron pícaramente… ¡se delataron! Aunque no adelantaron nada.

No obstante, la voz de Descarado comentó que Venezuela es Mujer tuvo en una oportunidad a las cantantes Mayré Martínez y a Judy Buendía, mientras que ahora están Liz y Scarlett Linares. “Cada una representa un género diferente y en una época maravillosa de Venezuela”.

Asimismo comentaron que no cantarán nada nuevo durante sus presentaciones porque no les da tiempo. “Solo éxito 80 y 90 y del 2000 que me anoto yo”, dijo entre risas Scarlett Linares.

Karina es “hacedora de sueños”

Por otra parte, Kiara resaltó que este espectáculo es posible por la férrea voluntad y empeño de Karina. “Ella tiene un instrumento vocal extraordinario y llega a las alturas pero también es hacedora de sueños. Todo lo que se propone lo cumple y aquí estamos. Somos parte de sus sueños, de sus logros”, expresó orgullosa.

Mientras que la voz de Selva, Elisa Rego, se notó visiblemente conmovida porque el show es un mensaje de amor, amistad y de una gente bella, “porque eso es lo que somos los venezolanos, bellos. Estoy segura que todas las que estamos aquí nos sentimos honradas de poder hacer esto y compartir con nuestra gente”.

Y a pocos minutos de culminar la rueda de prensa, la voz de Sálvame, A quién y Amor a millón y productora de Venezuela es Mujer, Karina, comentó a través de un video que se siente orgullosa por el espectáculo que ofrecerán en las tres ciudades. “Es un privilegio enorme que podamos hacer este show en Venezuela” y comentó que está en la preparación de un proyecto de carácter internacional.

Comentó que llegará al país el mismo día del primer concierto (Valencia) y prometió que será una aventura increíble. “No se pueden perder esta maravillosa experiencia”, aseguró -entre aplausos- una siempre risueña y agradecida Karina.

