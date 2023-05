La cantante Karina, ícono de la cultura musical venezolana (aunque jocosamente prefiere autollamarse “leyenda viviente”) tuvo un encuentro con los medios de comunicación este lunes 15 de mayo en la ciudad de Caracas para hablar sobre su Tour 11:11 que ya llevó a dos ciudades y próximamente llevará a otras regiones del país.

Karina –como siempre- hizo gala para bromear ante la prensa, pero también para sincerarse y desnudar sus sentimientos no solo como artista sino también como mamá, y expresar que cada regreso a Venezuela la inyecta de energía, de vida.

La intérprete de Sálvame sabe que es una “artista heredada” porque su música ha pasado de generación en generación. El público que cautivó en la década de los ochenta ya tiene hijos y esos hijos ya tienen hijos. “Gracias por heredarme, por venir, por esta convocatoria maravillosa. Volver a casa siempre será divino porque ustedes (los medios) lo hacen así, me hacen sentir en casa, querida, popular”, fueron sus primeras palabras ante los periodistas que se dieron cita en el Hard Rock Café de la capital.

Su nueva producción musical que lleva por título 11:11 está compuesta por siete temas: Todavía, Aún viva, No te preocupes, Cuarenta, Puerta cerrada, Prefiero ser la otra y Yo soy tu vicio, canciones con las que se atrevió a experimentar con otros géneros, entre esos, cumbia, ranchera y merengue.

Su disco 11:11 es “simplemente mágico”

Para quienes son expertos en la numerología y temas de energía, el 11:11 es un símbolo de la serenidad, la buena suerte y, para Karina, su disco 11:11 es “simplemente mágico” y añadió que “la magia es inexplicable, no hay que darle mucha vuelta. A nivel cósmico tiene significados importantes, todos somos energía y la energía se va transformando y yo estoy en eso. 11:11 es una nueva oportunidad”, dijo.

Adicionalmente, comentó que en este nuevo trabajo musical tiene un dúo con la también venezolana Daniela Barranco en la canción Cuarenta la cual grabaron en el género merengue y que además será el próximo sencillo promocional que saldrá el 26 de este mes.

La vocalista de A quién comentó que quería estrenar su disco aquí, en Venezuela, hecho que define en la actualidad como una osadía porque ahora se van sacando sencillos y luego de varios, es cuando el cantante los compila todos y saca el disco y no como en años anteriores que ocurría al revés.

“Hacer un disco hoy es una hazaña. Nadie se atreve a sacar un disco, salir así es un atrevimiento de mi parte”, agregó.

Foto: Lenys Martínez

Karina se define como una “leyenda viviente”

-¿Qué se siente ser un ícono de la cultura musical de Venezuela?

-“La leyenda viviente, por favor”, expresó e hizo estallar de risa a todos los presentes. “Falta que me digas que soy una prócer”, dijo al equipo de Radio Fe y Alegría Noticias.

Vale recordar que antes del inicio de la pandemia en el año 2020, Karina tenía algunos conciertos programados los cuales tuvieron que esperar ante la salud de emergencia mundial que paralizó todo, pero también fue la primera en cumplir con los compromisos pendientes, pues los que estaban pautados en lugares cerrados, terminaron llevándose a cabo en lugares abiertos a finales de 2021.

-Fuiste la primera artista en retomar los espectáculos musicales tras la pandemia, con llenos totales, regresaste el año pasado a una gira por el interior del país con boletos agotados y recientemente cantaste en las ciudades de Araure y Maracay a casa llena. ¿Qué se siente ser un referente de la cultura musical venezolana?

-“Leyenda viviente”, reiteró entre risas.

“El concepto de la humildad una la va aprendiendo a través de la vida y de los coñazos (risas en todo el inmenso lobby del restaurant). Los aprendizajes y la madurez te enseñan que esto es cíclico, que a veces estás arriba o abajo. Cada vez que vengo a Venezuela, lo recorro y vas entendiendo el significado de tu música y eso, más que engrandecerme y echármela de mucho, me enseña más humildad porque yo me hice aquí”, expresó notablemente agradecida la voz de Desde mi ventana.

“Me quedé instalada en el recuerdo, mente y alma”

En ese sentido, Karina reiteró que regresar a Venezuela y, encima, llenar los lugares donde se presenta, la conmueve profundamente porque sus canciones no pasan de moda. “Yo me quedé instalada en el recuerdo, en la mente y en el alma. Hay gente joven que a lo mejor me conoce porque me ha oído en sus casas y no me había visto antes. Todo eso me aterriza, me ubica y, volver a casa, me conmueve. Ustedes me dan vida”, resaltó.

Foto: Lenys Martínez

“Ya estoy mayor y me estoy poniendo emotiva”, expresó y nuevamente hizo reír a los periodistas presentes.

Por otra parte, no descartó cantar gratuitamente en lugares donde no lo ha hecho aún. El pasado sábado 3 de abril de 2022 lo hizo en la Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas, e indicó que le gustaría hacer lo mismo en ciudades como Maracaibo, San Cristóbal, entre otros, “porque también lo necesitan”.

A su juicio, la puesta en marcha de este tipo de eventos de entrada libre no solo genera empleos, sino también inyectan esperanza, ilusión y “eso mueve muchas cosas”, dijo.

Yasha y Xander: su alegría más grande

La vocalista de Te adoro aprovechó la ocasión para resaltar el amor, orgullo y admiración que siente por sus hijos, Yasha y Xander. Esto ante la interrogante sobre si su hijo ya había terminado su proceso de transición tal como lo publicaron varios medios de comunicación en los últimos días.

“Xander no ha terminado nada. No sé de dónde salió eso. La gente que es trans es un proceso que es eterno. La biología es una cosa y lo otro es lo otro. Si te refieres a la transición que es biológica eso es como un tratamiento para siempre porque naces con un cuerpo físico y te identificas con otro género”, explicó.

Ante eso, informó que su hijo Xander está próximo a cumplir los 18 años de edad y “va a tomar las riendas de su adultez. Ya veremos lo que hace él con su vida, con su cuerpo, él sigue en transición y me siento feliz porque él es feliz. Mis dos hijos son muy diferentes y como mamá me tocó un reto muy importante. Ambos son la alegría más grande de mi vida”, dijo y añadió que hijos llegarán a Venezuela en los próximos días y expresó que eso la tiene feliz porque se quería dar ese regalo de sus dos retoños en suelo venezolano.

“Espero que sea un viaje inolvidable, positivo, que yo les impregne ese sentimiento de la gente de nuestro país, de nuestra geografía. Quiero que se lleven –una vez más- la impresión de lo que soy”, comentó la voz de Sé cómo duele antes de atender a las entrevistas personalizadas de los canales de televisión.

Próximas fechas del Tour 11:11

Como se informó anteriormente, el Tour 11:11 ya se presentó en Araure y Maracay, ahora le tocará el próximo 27 de mayo a la ciudad de Maracaibo en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Posteriormente, se va a España para cantar el 7, 8 y 9 de junio en Barcelona, Tenerife y Madrid, respectivamente, para finalmente regresar nuevamente a Venezuela llevar su show al Wynwood Park de Valencia el 16 de junio, seguidamente pasará por el Eurobuilding en Caracas y cerrará el 24 en el Club Sirio de Lechería, todo bajo la producción de Dlux Productions.

En el caso de Caracas, quienes deseen adquirir boletos lo podrán hacer a través de Ticketmundo.com, cuyas entradas tiene un costo de 70$ (platino), 100$ (diamante), 135$ (VIP) y 165$ (VIP Plus).

