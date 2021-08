Agua turbia para bañarse y nueva moneda para el país

El agua turbia a través de las tuberías sigue siendo una realidad latente en muchos hogares venezolanos.

En Santa Lucía, Maracaibo, las fallas en el servicio de agua representan un dolor de cabeza para sus habitantes. En #VocesDeLaEmergencia se publicaron esta semana algunos testimonios de este barrio de la capital zuliana.

«Es algo incómodo, nosotros nos queremos bañar para quitarnos la mugre y salimos peor, salimos con el cuerpo acartonado. Hay un daño colateral fuerte, se generan infecciones en las partes íntimas, en la vista, infección bucal…»

Bolívar digital

A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el nuevo como monetario y una nueva reconversión.

«A partir del 1 de octubre entrará en vigencia el Bolívar Digital, al aplicar una escala monetaria que suprime (6) seis ceros a la moneda nacional», se lee en el comunicado del Banco Central de Venezuela.

«La introducción del Bolívar Digital no afecta el valor de la moneda, es decir, el bolívar no valdrá ni más, ni menos», agregan.

“Cualquier retraso sería inapropiado”

El panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos instó este lunes a la Corte Penal Internacional a avanzar con la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Cualquier retraso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano, permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos».

Sin condiciones para volver a clases

Keta Stephany, secretaria de Actas e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que las universidades públicas venezolanas no están en condiciones para volver a clases presenciales.

“Las universidades no están en condiciones de recibir a sus estudiantes desde el punto de vista de la infraestructura, del mantenimiento, insumos, servicios”.

¿Canonización 2022?

La Iglesia Católica Venezolana espera que la canonización del beato José Gregorio Hernández pueda ser el 2022.

En un video publicado por la Arquidiócesis de Caracas, el padre Gerardino Barrachini, Vicepostulador de la Causa de Canonización del médico de los pobres, fue el encargado de hacer el anuncio.

“El camino de la canonización está trazado y estamos seguros que ya el año que viene la que vamos a tener”.

Gobierno de Venezuela y Unicef reunidos

Esta semana el Gobierno de Venezuela y la Unicef sostuvieron un encuentro para fortalecer los programas sociales y «garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes».

Messi se fue y nadie lo va a regresar

El astro argentino del fútbol Lionel Messi confesó este domingo 8 de agosto que «no estaba preparado» para marcar su salida del club español Barcelona.

«No sé si podré hablar. En estos días estuve pensando, dándole vueltas a ver qué podría decir, no me salía nada, estaba bloqueado como hasta ahora, es muy difícil esto para mí después de tantos años. No estaba preparado».

¿Asesinato de talentos?

En su columna de esta semana, Antonio Pérez Esclarín habla sobre el «asesinato de talentos».

«Si bien el hambre y la miseria están impidiendo a nuestros niños, niñas y jóvenes un desarrollo apropiado; y si la desesperanza, la inseguridad, y el miedo están matando el espíritu de muchísimos venezolanos que no ven salida a esta larga crisis y han hecho de la resignación o la huida un modo de sobrevivencia; la falta de educación o la pésima educación está asesinando los talentos y potencialidades de generaciones enteras».

Este es el resumen del contenido informativo de Radio Fe y Alegría del 2 al 8 de agosto