Boxeo, atletismo y esgrima consiguen oro en los Juegos Suramericanos

El “Gloria al Bravo Pueblo” se ha escuchado 26 veces en Rosario, Argentina, gracias a la actuación de los venezolanos en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. Recientemente el boxeo, el atletismo y la esgrima, realizaron la misma hazaña.

Juan Cedeño, oriundo del estado Falcón se bañó de oro. Venció al argentino Luciano Amaya en la categoría de 69 kg, ganando por decisión 4-1. Y en los 57 kg Yonaiker Curbelo hizo lo mismo contra el colombiano Cuello Morales.

La rama femenina también sumó preseas doradas. La de Guanare, Juliannys Álvarez en los 69 kg y Evimir Guevara en los 51 kg, además de la plata que consiguió Carolina Bracho en los 60 kg.

Los saltadores y corredores venezolanos en Rosario

Con un crono de 6.04.96, Héctor Gómez saltó y corrió en los 2000 metros con obstáculos para así hacerse del primer lugar en dicha modalidad. Por otra parte, en la rama femenina Armenia Hernández hizo lo propio para ser campeona.

En los 800 metros, Raymari Albornoz fue la más rápida en la final por lo que consiguió la presea dorada, mientras que Ricardo Monte en el salto con garrocha, obtuvo una altura de 5.06 metros y además del oro, consiguió récord Sub 18 – Sub 20 y Sub 23 para Venezuela en Rosario 2022.

A estas se le suma el bronce de Héctor Añez en el salto alto y las plateadas de Roineld Lara en los 400 metros con vallas y Julia Gutiérrez en lanzamiento de martillo con 55.95 metros.

Las espadas criollas

La esgrima venezolana se colgó dos de oro gracias a Ariana Prieto en el sable, cuando venció 15-4 a Luciana García. Igualmente Simón Durán en el sable masculino, le ganó 15-11 a Esteban Mayer de Bolivia.

En el florete masculino, Venezuela logró el segundo puesto después de que Snayker Antonielli, cediera 15-3 contra el peruano Alessio Fukuda.