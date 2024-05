Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), aseguró que la voracidad fiscal, es decir, el aumento de impuestos, cargas y contribuciones fiscales y parafiscales, no solo disminuye la actividad económica, sino que también genera un fuerte incentivo a la informalidad.

“En Venezuela hoy en día hay cantidad de negocios, y no me refiero a buhoneros; grandes cadenas comerciales, incluso con presencia nacional, que tú ves que no pagan o evaden muchos tributos”, declaró Nanino durante una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

Lo que frente a quienes sí cumplen con sus obligaciones y asumen todos los compromisos de la ley, termina generando una competencia insostenible y desleal, porque termina impactando en el precio final del producto, según Nanino.

“Al consumidor no le importa lo que está detrás del precio, lo que le importa es que sea más barato”, resaltó. Adicionalmente, advirtió que las empresas están en una situación donde cualquier error puede llevarlas a la quiebra ante la voracidad fiscal.

Según el presidente de la CCM, firmas especialistas en el tema señalan que entre el 60 % y el 70 % de los ingresos netos de una empresa en Venezuela se destinan a contribuciones fiscales.

“Los impuestos tienen que guardar una relación, una proporción con la realidad económica, tanto del país como de las empresas”, enfatizó.

Agregó que los empresarios venezolanos pagan doble los servicios. “Pagas Hidrolago, pero también tienes que comprar el camión cisterna. Pagas Corpoelec, pero también tienes que tener un generador”.

“Te puedo asegurar que en el caso de Latinoamérica y quizás hasta de América, Venezuela hoy en día es uno de los países que tiene las tasas impositivas más altas”, manifestó.

Preocupaciones en torno a la Ley de Pensiones

También se pronunció sobre la reciente Ley de Protección de Pensiones, afirmando que todos los entes gremiales que se han pronunciado al respecto y la CCM reconocen la necesidad de atender la situación de los pensionados, pero cuestionó por qué ahora se pagará dos veces por el mismo concepto con la contribución al seguro social y ahora el impuesto del 9 %.

Además, dijo que no se ha aclarado hacia dónde irán los fondos y cómo se van a administrar, si al seguro social o si va a haber un fondo aparte. “Sería muy triste que se cree ese nuevo impuesto, pero al final no tenga ninguna incidencia en las pensiones”.

En su opinión, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

Expectativas ante las presidenciales

Para finalizar, expresó su esperanza de que la elección presidencial del 28 de julio sea reconocida tanto por actores nacionales como internacionales, lo que permitiría levantar las sanciones.

Opinó que independientemente de quien resulte electo, el Estado tiene que reducirse y entregar gran cantidad de empresas expropiadas al sector privado, centrarse en un proceso de reestructuración de la deuda y emprender un programa de recuperación de la infraestructura.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.