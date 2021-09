Otra niña que se nos fue

La tragedia sigue azotando a los niños del J.M. de Los Ríos, mientras organizaciones y familiares de pacientes siguen haciendo ruido sobre esta terrible situación.

Por otra parte, sectores de la oposición anunciaron que participarán en las elecciones del 21 de noviembre, mientras las negociaciones se reanudaron en México. Esto y mucho más en nuestro Resumen de la Semana.

Su nombre era Wilmary

La ONG Prepara Familia informó que la niña Wilmary Hernández, de 7 años de edad, murió este lunes 30 de agosto. La pequeña se encontraba recluida en la sala de hospitalización del Servicio de Hematología.

¿Por qué mueren los niños y niñas del J. M. de los Ríos?

Oswin Barrios escribió sobre este tema: “En el país, la Organización Nacional de Trasplantados de Venezuela (ONTV) estima que en los últimos cuatro años aproximadamente 960 personas pudieron haber sido trasplantadas, esto no fue posible debido a la suspensión del programa de trasplante y procura de órganos, y de ellas, aproximadamente 150 serían niños, que en la mayoría de los casos necesitaban un trasplante de riñón”.

Una millonada para el sistema eléctrico

De acuerdo con Aixa López, presidenta de Comité de Afectados por Apagones, para restaurar el Sistema Eléctrico Nacional a nivel nacional se requieren 10 mil millones de dólares. “10 mil millones de dólares se requieren para poderlo restablecer a nivel nacional por el abandono y descuido que se tiene”.

El anuncio de la Plataforma Unitaria

El pasado martes 31 de agosto, la llamada Plataforma Unitaria anunció a todo el país que sí participará en el evento del 21 de noviembre, utilizando la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para postular sus candidatos.

El vocero de los anuncios fue Henry Ramos Allup, quien manifestó: “seamos o no candidatos si es propicia la circunstancia para participar hay que participar y aquellos que creen que la salida no es electoral y se la pasan dibujando ficciones que las lleven a cabo. La política no tiene dogmas, no tiene reglas inquebrantables”.

¿Hay condiciones para participar? Radio Fe y Alegría Noticias habló con los politólogos Luis Rendueles y Karla Ledezma sobre este tema.

Caso Alexandra Hidalgo

Este 1 se septiembre culminó el juicio del caso de Alexandra Hidalgo, quien hace 17 años sufrió una violación grupal organizada por su ex esposo. En el juicio declararon absolución al acusado.

Reanudaron negociaciones

Representantes del Gobierno nacional y miembros de la oposición retomaron este 3 de septiembre una nueva ronda de negociaciones en México.

El tema central de esta discusión es establecer un cronograma de garantías para que partidos contrarios al mandatario nacional participen en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Por su parte, los representantes de Maduro pedirán el levantamiento de las sanciones internacionales.

Siguen buscando a Gael

Ya se cumplieron 26 meses del secuestro del bebé Gael Isaac Rivas Sánchez, quien fue raptado del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes con apenas 12 horas de nacido.

Los familiares de Gael claman a las autoridades regionales no engavetar el expediente y que continúen con la búsqueda del pequeño. Ellos sienten como si este lamentable hecho hubiese pasado hoy y por eso no descansan en su búsqueda.

“La gobernabilidad nunca ha estado en riesgo”

Para Joaquín Ortega, politólogo y profesor universitario, la ronda de negociaciones en México entre el Gobierno y la oposición evidencia la conformación de «un nuevo pacto de élites».

«Digo élites no porque sean los mejores en términos éticos, sino porque están organizados y mentalizados para mantenerse en el poder. Tanto el gobierno como la oposición visible funcionan como los garantes de un equilibrio sistémico en donde la gobernabilidad nunca ha estado en riesgo, solamente se han puesto a prueba los niveles de compromiso para mantener al status quo».

Lea la entrevista completa haciendo clic aquí.

Este es el Resumen de la Semana de Radio Fe y Alegría Noticias del lunes 30 de agosto al domingo 5 de septiembre de 2021.