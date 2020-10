¿Qué hay que saber sobre el 6 de diciembre?

El próximo 6 de diciembre se elegirá una nueva Asamblea Nacional en Venezuela. 277 nuevos diputados conformarán parlamento que funcionará desde el 5 de enero de 2021 hasta la misma fecha del 2026. Para el acto de votación están convocados 20.733.941 electores.

A poco más de un mes de este proceso hay varios temas que ameritan la atención de los electores:

¿Cuáles partidos políticos participan en la elección y cuáles no?

Según el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones que inscribieron candidatos para este proceso son:

Por el Gran Polo Patriótico

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Patria Para Todos (PPT

Tupamaros

Partido Comunista de Venezuela (PCV)*

Unidad Popular Venezolana (UPV)

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)

Por la Democracia Social (PODEMOS)

Corrientes Revolucionarias de Venezuela (CRV)

Movimiento Somos Venezuela (MSV)

Partido Redes

*El partido Comunista de Venezuela presenta diferencias por la postulación de candidatos

Otras organizaciones

Comité de Organización política Electoral Independiente (Copei)*

Movimiento al Socialismo (MAS)

Movimiento Ecológico de Venezuela

Unidad Político Popular 89 (UPP89)

Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC)

Soluciones para Venezuela (SPV

Acción Ciudadana en Positivo (ACEP)

Esperanza por el Cambio (El Cambio)

Acción Democrática (AD)*

Movimiento Primero Justicia (MPJ)*

Partido Unión y Entendimiento (Puente)

Partido de Reconciliación Organizado de Gestión Reformadora Electoral Social y Orden (Progreso)

*Los partidos COPEI, Acción Democrática y Primero Justicia fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y se mantienen divididos entre dos corrientes, una que participará en el proceso de las parlamentarias y otro que se abstienen.

¿Cuáles son los partidos políticos que no van a participar?

Los partidos de la oposición venezolana que actualmente representan la mayoría parlamentaria no van a participar en estas elecciones por considerar que no cuentan con las garantías necesarias de transparencia y competitividad. Entre esas organizaciones destacan:

Voluntad Popular (VP)*

Acción Democrática (AD)

COPEI*

Un Nuevo Tiempo

Alianza del Lápiz

Aprisal

Bandera Roja

Camina

Cuentas Claras

Fuerza Liberal

Izquierda Democrática

La Causa R

Proyecto Venezuela

Vanguardia Popular

*Los partidos Voluntad Popular, Acción Democrática y Copei fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y sus directivas decidieron no participar en el proceso, aunque los dirigentes nombrados por el TSJ si inscribieron las tarjetas en esta elección.

¿Por qué no participan?

Las razones por las que no participan son diversas, sin embargo, el pasado mes de agosto emitieron una declaración en la que manifestaron 10 razones compartidas para no participar.

El texto emitido por las organizaciones políticas reza lo siguiente:

Para unas elecciones libres, justas y competitivas, la AN junto con las fuerzas democráticas expresan en el comunicado las condiciones que cumplen con los estándares aceptados por todos los países democráticos.

1) Restablecer el derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar. (Registro Electoral confiable y auditado).

2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibir la migración de electores de sus centros electorales naturales.

3) Cesar las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.

4) Restablecer la participación plena de todos los partidos políticos y de sus legítimas autoridades cesadas por la írrita intervención, así como el uso de sus símbolos y colores partidistas.

5) Tener un CNE independiente, nombrado por la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley.

6) Cumplir con el cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria.

7) Cumplir con la campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas. Acceso equitativo a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional.

8) Mantener un adecuado comportamiento del Plan República respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de indebidas intervenciones en el proceso.

9) Realizar auditorías de todos los procesos del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el sistema para el proceso automatizado.

10) Tener observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral.

¿Por qué aumentó el número de diputados?

En comparación con las elecciones parlamentarias del año 2015, cuando se eligieron 167 diputados, este año el número de escaños será de 277.

Según las autoridades del poder electoral, el incremento de diputados está asociado al crecimiento poblacional, sin embargo, especialistas en el área electoral manifiestan que no hay claridad en la fórmula de proyección utilizada y que el incremento podría estar relacionado a una estrategia electoral.

También, el incremento se debe a la creación de una nueva forma de elección, ahora se elegirán diputados por una lista nacional, que en los eventos anteriores no existía. Hasta 2015 se elegían diputado por: circunscripciones regionales nominales, listas regionales y representación indígena.

En esta ocasión, la lista nacional incorporará a 48 diputados por esta nueva categoría.

Si deseas ver la lista completa y la distribución de los cargos a elegir el 6 de diciembre pincha aquí:

¿Qué es una lista y qué es una circunscripción?

Existen varias definiciones de esta forma de organizar la elección de los representantes de la ciudadanía a un parlamente, en el caso de Venezuela, se entiende lo siguiente:

En el caso de la Asamblea Nacional, las circunscripciones son los estados o entidades federales, con sus diferentes municipios y parroquias. A cada estado, el Consejo Nacional Electoral le asigna un número específico de diputados de acuerdo a la cantidad de su población.

Para el voto lista se toma el Estado como circunscripción y para los votos nominales se consideran a los municipios y/o parroquias. Esto con el fin de que cada venezolano tenga la oportunidad de escoger a los representantes más cercanos a los problemas de su Estado como de la comunidad a la que perteneces.

Aquí puedes descargar el documento oficial de distribución de votos listas y por circunscripciones:

¿Votan los venezolanos en el extranjero?

Según las leyes y los reglamentos electorales, los venezolanos solo podrán participar en elecciones presidenciales y si cuenta con residencia legal en el país de permanencia, según lo que estable el artículo 124 de la Ley de Procesos Electorales. En el caso de estas elecciones parlamentarias, los venezolanos migrantes no votan.

¿Qué garantías tiene este proceso?

El Consejo Nacional Electoral presentó el pasado 9 de octubre la máquina de votación EC21, cuenta con “un sistema operativo sencillo, ágil, funcional y confiable; pantalla de alta resolución que facilita la selección; impresora integrada con alta velocidad de impresión del comprobante del voto y una batería integrada que garantiza total independencia eléctrica en el funcionamiento de la máquina de votación” detallaron los técnicos del CNE durante la presentación.

Esta máquina sustituye a las utilizadas por la empresa Smartmatic, que se retiró del concurso electoral en el año 2017 luego de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que los resultados del proceso fueron alterados.

La EC21 se presenta como la novedad del proceso parlamentario y como la mayor garantía de transparencia según las autoridades.

De igual forma, el propio Nicolás Maduro anunció que vendrán más de 300 acompañantes internacionales el 6 de diciembre entre los que destacó al “Instituto de desarrollo de técnica electoral de América Latina y el Caribe”, también dijo que acudirán como observadores representantes de Asia, Europa, Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Así como organismos de observación y ciencias políticas, importantes líderes e intelectuales del mundo. Reiteró que no invitarán a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Elecciones en emergencia por la COVID-19

Por otro lado y por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, los centros de votación contarán los las medidas de bioseguridad, según los rectores del CNE se garantizará el distanciamiento físico y los insumos para desinfectar constantemente los equipos y herramientas utilizadas por los electores

¿Qué dicen los organismos internacionales?

Las elecciones parlamentarias en Venezuela dividen a la comunidad internacional entre los que apoyan a Nicolás Maduro y los que reconocen a Juan Guaidó.

Organizaciones como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han cuestionado reiteradamente la ausencia de condiciones para desarrollar elecciones justas y creíbles. Los primeros fueron invitados al proceso de diciembre, pero condicionaron su asistencia a la postergación del evento para conformar la comisión de observación. El CNE y el gobierno dijeron que no, así que no vendrán.

¿Qué pasará con la Asamblea Nacional Constituyente?

Aunque no hay nada escrito, la Asamblea Nacional Constituyente, podría terminar el próximo 5 de enero. Diosdado Cabello, su presidente, dijo en septiembre que no harían una reforma ni redactarían una nueva constitución porque no daba tiempo. “La Asamblea Nacional Constituyente cumplió su mandato… no necesariamente tienes que cumplir todas las funciones que tiene asignadas. Yo creo que no va a haber un proyecto de constitución sometido a votación, y lo digo responsablemente. Nosotros tuvimos un mandato que puede ser prorrogado, pero a tres meses del término, no lo veo factible. Estamos trabajando para generar todos los documentos sobre lo que hizo la Constituyente por la paz”.

Nicolás Maduro durante la convocatoria de las elecciones para la ANC

En el año 2017, Nicolás Maduro convocó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna, tres años después no ocurrió. Hasta ahora. En aquella ocasión Maduro dijo:

“Hoy 1 de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al Poder Constituyente Originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo. Nicolás Maduro.

“A través del voto directo del pueblo se elegirán unos 500 constituyentes, que crearán la nueva Constitución.” Nicolás Maduro.

El cronograma electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral para este proceso indica que está próximo a iniciar la campaña electoral, que por las condiciones de la emergencia sanitaria será diferente. Se priorizará la utilización de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.