Siguen robos a centros de Fe y Alegría en Maturín

De la escuela Fe y Alegría Padre Luis Antonio Ormieres, ubicada en La Murallita, se llevaron el aire del laboratorio donde hacen prácticas los estudiantes de bioanálisis y de dos salones del área de preescolar.

Desde hace 15 días vecinos, comunidad, padres y representantes y personal de este centro educativo habían intentado asegurar los espacios del plantel para que no fuesen víctimas del hampa.

Pese a los esfuerzos, el pasado fin de semana los ladrones lograron ingresar al centro educativo violentando el portón principal de la escuela.

El profesor Cleyver Peña, coordinador del área de educación laboral, aseguró que esto afecta directamente al laboratorio clínico que atiende a la comunidad y que sirve también de práctica profesional para los estudiantes de la institución que cumplen carrera técnica en laboratorio de bioanálisis.



“En el área de laboratorio no contar con la unidad de aire acondicionado dificulta que se puedan procesar de manera eficiente las muestras y la entrega de resultados, es lamentable que se deje a la comunidad y a los estudiantes sin este servicio tan preciado”, se lamentó Peña.



De las áreas de preescolar también se robaron dos unidades más de aires acondicionados, por lo que estos espacios también se ven afectados. Los «amigos de lo ajeno» también ingresaron a uno de los laboratorios y sustrajeron metal para venderlo como chatarra.



El docente también refirió que los espacios, las rejas y cerca perimetral de la institución han sido violentadas y han estado haciendo huecos en la tela metálica para poder ingresar al centro educativo que alberga a más de mil estudiantes desde educación inicial, básica, diversificado y media técnica.



El personal ha intentado reparar los huecos en la cerca pero siguen abriendo nuevos para ingresar. “Pese a que se ha intentado corregir los huecos que han hecho a la cerca para ingresar ha sido inútil porque cerramos unos y abren otros, pese al esfuerzo que hacemos la comunidad los padres y representantes y los docentes en mantener presencia física dentro de la institución durante las semanas radicales y flexibles para hacer posible el mantenimiento y cuidado del espacio educativo” dijo el docente.



Peña refiere que se han hecho denuncias a las autoridades competentes en materia de seguridad pero que hasta la fecha no ha habido un plan de atención oportuno para los centros educativos.



El llamado que hacen a las autoridades es a que se haga mayor patrullaje y que se siga un plan de atención a los centros educativos para que no sigan siendo víctimas del hampa.

Este es el sexto robo que sufre una instalación de Fe y Alegría en el país en el último mes, entre los que se incluyen varias radios de la red nacional de Radio Fe y Alegría Noticias.

En el caso de Maturín el pasado 5 de abril los asaltantes desvalijaron prácticamente la escuela técnica de Fe y Alegría.